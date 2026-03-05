ВОС-999 в Резерв+: что это за отметка и что должны знать военнообязанные в Украине

В марте в мобильном приложении "Резерв+" в электронном военно-учетном документе многих пользователей появилась новая отметка: "ВОС 999. Требует базовой общевойсковой подготовки". В соцсетях ее толкуют по-разному: одни утверждают, что из-за этого необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), другие же убеждают, что никаких действий предпринимать не нужно.

OBOZ.UA узнал, что означает такая отметка, почему она появилась в системе и нужно ли военнообязанным в таком случае обращаться в ТЦК СП.

Что означает отметка ВОС-999 в "Резерв+"

Военно-учетная специальность ВОС-999 присваивается военнообязанным, которые ранее не проходили военную службу или учебные сборы.

Такое правило предусмотрено приказом Министерства обороны №317, который принят на основании статьи 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Благодаря этой отметке государство может оценить количество граждан, которые в случае призыва по мобилизации или в особый период должны пройти курс базовой общевойсковой подготовки.

Почему такая отметка появилась в приложении

У многих украинцев отметка ВОС-999 и запись о необходимости прохождения базовой подготовки начали отображаться в "Резерв+" примерно с сентября 2025 года.

Юристы объясняют это внедрением базовой общевойсковой подготовки (БОВП), которая с августа 2025 года предусмотрена для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

В то же время подобные записи появились и у мужчин старше 25 лет. По словам специалистов, это означает, что человек с такой отметкой ранее не проходил службу в армии, не участвовал в учебных сборах и не имеет определенной военной специальности.

Адвокат Марина Бекало объясняет, что для военнообязанных старше 25 лет такая отметка не создает никаких юридических последствий.

"Поскольку базовая общевойсковая подготовка предусмотрена для мужчин до 25 лет, запись в "Резерв+" для лиц старшего возраста не обязывает их менять военно-учетную специальность или появляться в ТЦК СП. Также это не влияет на возможность бронирования или получения отсрочки", — отметила она.

В то же время юрист уточнила, что это не касается случаев, когда в приложении отображаются ошибки или некорректные данные.

Если же человек фактически проходил военную службу, обучение или сборы и имеет другую военно-учетную специальность, такие данные следует обновить. Сделать это можно через ТЦК СП или непосредственно в приложении "Резерв+".

Объяснение Министерства обороны

В Министерстве обороны Украины также отмечают: появление отметки ВОС-999 в "Резерв+" не требует от граждан никаких дополнительных действий.

В ведомстве подчеркивают, что такая специальность не является основанием для штрафов или других ограничений.

Фактически эти данные используются только для учета количества лиц, которым в случае мобилизации нужно будет пройти базовую общевойсковую подготовку. Поэтому само по себе появление такой отметки имеет исключительно информационный характер.

