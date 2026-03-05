'Никого не забываем': Зеленский сообщил о возвращении из плена 200 украинцев, среди которых - защитники Мариуполя. Фото

Украина и Россия провели новый обмен пленными, в результате которого домой вернулись 200 украинцев. Среди освобожденных – защитники разных направлений фронта, в частности защитники Мариуполя.

Видео дня

Многие из них находились в российском плену еще с 2022 года. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня 200 украинских семей получили самое ожидаемое сообщение: их родные возвращаются домой", – говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что каждое возвращение украинских военных из плена является важным событием для всей страны.

Среди тех, кто возвращается в Украину, – защитники, которые воевали на разных направлениях. В частности, это защитники Мариуполя, а также военные, которые выполняли боевые задачи в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

В Украину вернулись военнослужащие Вооруженных сил Украины, бойцы Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

Зеленский подчеркнул, что каждое возвращение из плена доказывает: Украина системно работает над тем, чтобы освободить каждого своего гражданина.

"Никого не забываем. Привлекаем посредников. Я благодарен всем, кто помогает Украине. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку в реализации этого обмена. Благодарен всем нашим воинам, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда для Украины. Возвращение наших домой – это результат силы украинских защитников", – отметил президент.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что среди тех, кто вернулся - 9 бойцов Национальной гвардии и 17 пограничников.

Они защищали страну в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Часть военнослужащих находилась в плену с 2022 года. Долгие месяцы неизвестности, ожидания и надежды - позади.

Впереди защитников ждет восстановление. Наши военные получат необходимую медицинскую, социальную и психологическую помощь.

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что самому старшему освобожденному — 59 лет, самому молодому — 27 лет.

Другая интересная особенность: 18 из возвращенных Защитников отпраздновали или отпразднуют день рождения в марте.

Многие освобожденные находятся в сложном психологическом состоянии. У некоторых зафиксирован критически низкий вес. Работники Офиса Омбудсмена находились на месте обмена и зафиксировали все необходимые моменты. Мы мониторим соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных.

Стоит отметить, что это лишь первый этап большого обмена на выполнение договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Женеве.

Также это уже второй обмен в 2026 году. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть 6622 наших граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни могут определить параметры нового обмена военнопленными. Во время переговоров с представителями кремлевского режима удалось найти конструктив относительно дальнейших шагов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как 5 февраля состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией, в результате которого домой вернулись 157 украинцев.

Кроме того, OBOZ.UA собрал список освобожденных из российского плена защитников Украины. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Также OBOZ.UA сообщал, из российского плена 5 февраля вернулись в Украину еще четыре военнослужащих из 12-й бригады спецназначения "Азов". Также удалось вытащить пятерых военнослужащих 15-й бригады "Кара-Даг".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!