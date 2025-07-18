Усик уничтожил Дюбуа в "игре разумов" перед реваншем – британские СМИ
Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) просто уничтожил психологически Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) накануне реванша боксеров. Наш соотечественник во время церемонии взвешивания, которая состоялась 18 июля, продемонстрировал свое превосходство.
Внимание на это обращают британские журналисты. Издание Manchester Evening News отмечает, насколько украинский боксер имеет больше поддержки со стороны болельщиков, в том числе и британцев. Когда Дюбуа появился, чтобы взвеситься, его встретили аплодисментами, однако выход Усика вызвал настоящие овации в зале.
Кроме того, сразу после дуэли взглядов наш боксер подошел к краю сцену, заслонив собой оппонента и оказавшись в центре внимания. 27-летний лондонец попытался протиснуться вперед, но было уже поздно.
На этом же делают акцент и журналисты корпорации ВВС. По их мнению, Усик в "игре разумов" оказался значительно искуснее их соотечественника.
Учитывая, что Дюбуа явно сорвался на битве взглядов в начале неделе и во время финальной пресс-конференции, представители СМИ делают однозначный вывод о том, что Усик психологически подавил британца.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой на ринге.
- Накануне боксеры встретились в Лондоне и провели дуэль взглядов. Во время нее британец отметился нервным поведением.
- Во время открытой тренировки Усик вышел с акцией в поддержку защитников Украины.
- На финальной пресс-конференции перед боем украинец отметился фразой, которая уже стала мемом.
- Дюбуа оказался тяжелее Усика на 7,5 кг. При этом украинец показал свой рекордный вес.
- Усик закончил кличем "Слава Украине!" церемонию взвешивания.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.
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