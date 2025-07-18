Усик уничтожил Дюбуа в 'игре разумов' перед реваншем – британские СМИ

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) просто уничтожил психологически Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) накануне реванша боксеров. Наш соотечественник во время церемонии взвешивания, которая состоялась 18 июля, продемонстрировал свое превосходство.

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Внимание на это обращают британские журналисты. Издание Manchester Evening News отмечает, насколько украинский боксер имеет больше поддержки со стороны болельщиков, в том числе и британцев. Когда Дюбуа появился, чтобы взвеситься, его встретили аплодисментами, однако выход Усика вызвал настоящие овации в зале.

Кроме того, сразу после дуэли взглядов наш боксер подошел к краю сцену, заслонив собой оппонента и оказавшись в центре внимания. 27-летний лондонец попытался протиснуться вперед, но было уже поздно.

На этом же делают акцент и журналисты корпорации ВВС. По их мнению, Усик в "игре разумов" оказался значительно искуснее их соотечественника.

Учитывая, что Дюбуа явно сорвался на битве взглядов в начале неделе и во время финальной пресс-конференции, представители СМИ делают однозначный вывод о том, что Усик психологически подавил британца.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.

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