Еще раз хочется очень кратко подчеркнуть. Враг будет и впредь уничтожать украинскую экономику – книжную индустрию, розничную торговлю, логистические компании, строительные и продуктовые предприятия и так далее. Денег на компенсации нет.

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Единственный возможный выход из этой ситуации для правительства и парламента – максимально быстро внедрить экономические инструменты спасения экономики, дерегуляцию и либерализацию:

- возможность направлять прибыль на восстановление (без налога на прибыль) – это одно из самых важных;

- налоговые льготы для тех, кто пострадал;

- льготные кредиты;

- военное страхование;

- упрощение всех норм и регулирований, например, введение гиг-контрактов в тех отраслях, где это уместно.

Это должен быть гипер-турбо-режим, иначе просто не будет из кого наполнять тот бюджет, из-за которого все волнуются. Когда отрасль за два месяца теряет половину годового объема, то от нее не будет ни НДС, ни налога на прибыль, ни ЕСВ, ни каких-либо других налогов – предприятия просто начнут банкротиться. Поэтому нужно дать им возможность выжить.

Плановая экономика должна уйти в прошлое, правительство должно помочь рынкам выжить.

Другого пути на самом деле нет.

Каждая отрасль знает, чего не хватает именно ей или что работает не так, как должно. Она засыпает письмами свои министерства, просит о помощи. Как раз сейчас самое время совместно приступить к этому.