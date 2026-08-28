Лукашенко вызвали к Путину. Почему это связано с ростом напряженности в Киеве

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После визита главы ЦРУ Лукашенко срочно летит в Москву. И все это происходит на фоне сообщений о строительстве военной базы и подъездных путей непосредственно у границы с Украиной (спойлер – это строительство продолжается не первый год)

1. Визит Лукашенко в Москву – это действительно о войне. Но не о реальной, а прежде всего об информационной. Лукашенко не согласится предоставить свою территорию для нападения на Украину и страны Балтии, пока его в этом поддерживает Китай. А Китай его поддерживает. Но на фоне информации о подготовке агрессии против одной из стран Балтии (ради чего в Москву и приезжал Редклиф) визит Лукашенко приобретает новые оттенки.

2. После этого визита появится масса новой конспирологии, которую будут выдвигать россияне и которую с радостью будут тиражировать западные и украинские СМИ. И таким образом, уровень тревоги резко возрастет. И все это будет происходить на фоне залётов российских самолетов на территорию стран НАТО и ударов по кораблям в территориальных водах Румынии.

3. Путину нужна истерия в Европе, но для него гораздо важнее, чтобы Трамп, который уже пошел на контакт (визит Редклифа и есть этот контакт), вернулся к духу "Анкориджа-2".

4. Эта информационно-кинетическая операция имеет свои временные рамки – выборы в США. Напасть до американских выборов – значит погубить Трампа, ведь тогда он проиграет и Конгресс, и Сенат. Поэтому, с одной стороны, у Трампа есть время, чтобы переименовывать озёра и океаны, но параллельно он будет вынужден обращать внимание на развёртывание этой гибридной операции. Ведь она обязательно повлияет на ход выборов.

5. Резкое усиление обстрелов Украины и, в частности, Киева – часть этой операции. Путину крайне важно резко ухудшить морально-психологическое состояние населения и попытаться сломить волю к сопротивлению. Параллельно с этим он попытается выторговать прекращение обстрелов в обмен на максимальные уступки. Жизнь, как всегда, внесет свои коррективы, но, похоже, это план "А" РФ на ближайшие пару месяцев.