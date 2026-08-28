По данным американской разведки, Кремль считает, что США ослаблены войной с Ираном, и видит в этом возможность активизировать действия против американских интересов и союзников в Европе. Как пишет WP, именно получение этих сведений предшествовало поездке главы ЦРУ в Москву.

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Впрочем, источники, знакомые с разведывательной информацией об оценке Путиным стратегического положения Вашингтона, не сообщили подробностей о том, каким образом были получены эти сведения и насколько аналитики ЦРУ уверены в их достоверности.

Однако, по словам одного из собеседников журналистов, поездка Рэтклиффа в Москву была связана "не столько с тем, что Путин оказался загнан в угол" из-за неспособности его армии преодолеть тупиковую ситуацию на украинском фронте, "сколько с тем, что Россия считает ресурсы США истощенными и полагает, что мы не можем вмешаться".

Рэтклифф, конечно, сказал путинским подельникам, что, если они пойдут на значительную эскалацию войны в Украине, это подтолкнёт Дональда Трампа к сближению с Владимиром Зеленским. Но со вчерашнего дня в Киеве уже более 20 раз звучала сирена воздушной тревоги, а обстрел столичного региона продолжается около 40 часов. РФ бьет по гражданским объектам – атакованы уже 18 складов, десятки частных домов, многоэтажки и автомобили. А анонсированного "сближения" пока не видно.

Путин – военный преступник, но его оценки в отношении США недалеки от правды. Более того, он сам сделал все, чтобы ослабить Вашингтон в Иране, оказывая военную помощь режиму аятолл. У американцев есть возможности достойно ответить и укрепить свои позиции – достаточно оказать помощь Украине в нанесении ударов по военным заводам и пусковым полигонам РФ, задействовав тот же Starlink.