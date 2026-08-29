Легендарная Селин Дион впервые за два года вышла на публику: как неизлечимая болезнь изменила звезду Евровидения

Канадская певица и победительница Евровидения-1988 Селин Дион совершила редкое публичное появление. Впервые за два года артистка, которая страдает от неизлечимого заболевания – синдрома ригидного человека, встретилась с поклонниками в Париже, Франция.

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Знаменитость была очень тронута, увидев толпу поклонников возле своего отеля Le Royal Monceau, поэтому радостно махала им рукой и посылала воздушные поцелуи. Об этом пишет Daily Mail.

Селин Дион появилась на публике в длинном тренче песочного оттенка, который сочетала с замшевыми туфлями на каблуке. Звезда дополнила образ массивными темными очками, которые скрывали ее глаза, но не мешали разглядеть искреннюю широкую улыбку.

Стоит отметить, что с момента диагностирования редкого заболевания в 2022 году Селин Дион приняла решение изолироваться от своих поклонников. Звезда не хотела, чтобы люди думали, будто она живет счастливой, полноценной жизнью, но при этом продолжает отменять концерты.

Завесу реальности борьбы с синдромом ригидного человека – аутоиммунным неврологическим заболеванием, которое поражает центральную нервную систему и может вызывать сильную мышечную скованность, артистка решилась приоткрыть лишь в 2024 году. Тогда она выпустила документальный фильм "Я: Селин Дион", в котором без лишних прикрас показала, как у нее случаются сильные мышечные спазмы, которые почти полностью лишают ее возможности двигаться и говорить.

Однако, несмотря на сложное положение, в том же году Селин Дион решилась на смелый шаг: выступила на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Знаменитость исполнила легендарный трек Hymne à l'amour на фоне Эйфелевой башни.

После грандиозного выступления в карьере певицы вновь наступило затишье, которое она прервала весной 2026 года. Селин Дион объявила о возвращении на сцену. В сентябре и октябре артистка планирует провести концерты в одной из крупнейших площадок Европы – Paris La Défense Arena.

Звезда Евровидения очень тщательно готовится к своему камбэку. Она три раза в неделю занимается пилатесом по 90 минут, два раза – посещает занятия по балету, а также занимается физиотерапией и вокальной терапией.

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