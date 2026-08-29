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Свитолина снялась в обтягивающем кружевном комбинезоне с декольте и поразила Instagram. Фото

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,6 т.
Наша спортсменка похвасталась снимком в соцсетях
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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый снимок из Нью-Йорка, спровоцировав бурную реакцию подписчиков. 31-летняя одесситка показала вид на Манхэттен и Центральный парк с высоты одного из отелей города.

На фотографии украинка на закате позирует у панорамного окна Park Lane Hotel New York в черном кружевном комбинезоне с декольте.

Элина для кадра выбрала сдержанный образ с минимальным количеством аксессуаров. Волосы спортсменки собраны в хвост, а главным акцентом кадра стали декольте спортсменки и вид на Манхэттен.

"Нью-Йорк выглядит отсюда еще лучше", – подписала публикацию Свитолина.

Свитолина и Нью-Йорк

Менее чем за сутки пост собрал более 21 тысячи отметок "Нравится". В комментариях подписчики оставили десятки комплиментов теннисистке и отметили впечатляющий вид на город.

Комментарии подписчиков

Один из пользователей написал, что это "лучший вид Нью-Йорка", который он когда-либо видел, поблагодарив за публикацию. Еще одна подписчица назвала фотографию Свитолиной великолепной.

Не так давно Свитолина выложила кадры со своего морского отдыха, очаровав соцсети.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Элина Свитолина

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СШАНью-ЙоркЭлина Свитолина
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