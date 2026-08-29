Свитолина снялась в обтягивающем кружевном комбинезоне с декольте и поразила Instagram. Фото

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый снимок из Нью-Йорка, спровоцировав бурную реакцию подписчиков. 31-летняя одесситка показала вид на Манхэттен и Центральный парк с высоты одного из отелей города.

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На фотографии украинка на закате позирует у панорамного окна Park Lane Hotel New York в черном кружевном комбинезоне с декольте.

Элина для кадра выбрала сдержанный образ с минимальным количеством аксессуаров. Волосы спортсменки собраны в хвост, а главным акцентом кадра стали декольте спортсменки и вид на Манхэттен.

"Нью-Йорк выглядит отсюда еще лучше", – подписала публикацию Свитолина.

Менее чем за сутки пост собрал более 21 тысячи отметок "Нравится". В комментариях подписчики оставили десятки комплиментов теннисистке и отметили впечатляющий вид на город.

Один из пользователей написал, что это "лучший вид Нью-Йорка", который он когда-либо видел, поблагодарив за публикацию. Еще одна подписчица назвала фотографию Свитолиной великолепной.

Не так давно Свитолина выложила кадры со своего морского отдыха, очаровав соцсети.

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