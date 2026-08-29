В Украине за четыре года число тех, кто выходит на пенсию в 65 лет, выросло почти в 20 раз: что произошло

В Украине с 2022 года количество людей, вынужденных работать до 65 лет, выросло почти в 20 раз. Из-за недостатка стажа выйти на пенсию вовремя (в 60 лет) смогут далеко не все украинцы.

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Как говорится в ответе ПФУ на запрос OBOZ.UA, с каждым годом количество украинцев, выходящих на пенсию в возрасте от 65 лет, растет. Если в 2022 году таких было 971 человек, то в 2023 году – 5093. С каждым годом эта цифра растет:

в 2024 году – 8899,

в 2025 году – 18642.

То есть по состоянию на прошлый год количество украинцев, вынужденных работать до 65 лет, выросло в 19,1 раза. А в 2026 году таких украинцев станет ещё больше. Ведь по состоянию на август 2026 года на пенсию вышли 13 594 пенсионера в возрасте от 65 лет.

Формально пенсионный возраст в Украине не изменяли, однако требования к необходимому страховому стажу для выхода на заслуженный отдых в 60 лет ежегодно повышаются.

С 2028 года для выхода на пенсию "вовремя" (в 60 лет) потребуется не менее 35 лет страхового стажа. Данные Пенсионного фонда свидетельствуют, что средний стаж украинцев, выходящих на пенсию, составляет примерно 33 года и 4 месяца. Это означает, что большинство граждан просто не будут соответствовать новым жестким критериям.

Пандемия COVID-19 и полномасштабная война привели к массовой потере рабочих мест и перерывам в уплате единого социального взноса (ЕСВ).

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы, вышедшие на пенсию в последние годы, в судах заставляют ПФУ пересчитать выплаты. Из-за неправильной индексации размер пенсии значительно меньше, чем должен быть.

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