'Сдался? Просто деклассировал': Хргович вступился за Дюбуа после поражения Усику

Известный хорватский супетяж Филипп Хргович (18-1, 14 КО) встал на защиту Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО), которого раскритиковали за поражение Александру Усику (24-0, 15 КО). 33-летний боксер из Загреба не согласился с тем, что британец сдался нашему соотечественнику в пятом раунде.

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Такое мнение Хргович выразил в интервью платформе DAZN. Супертяж, который проиграл Дюбуа в июне минувшего года, восхитился Усиком, отметив, что украинец является на сегодняшний день невероятным и лучшим представителем королевского дивизиона.

"Усик просто деклассировал Дюбуа и нокаутировал. Усик нанес отличный удар. Я не думаю, что можно говорить о том, что Дюбуа сдался. Я считаю его великим бойцом, он был чемпионом мира. Он встретился с одним из величайших бойцов в истории – Александром Усиком – , и ему было тяжело добиться результата", – сказал Хргович.

Напомним, 20 июля украинец нокаутировал британца в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

Кроме того, был назван истинный гонорар Александра за бой с Даниелем. Наш соотечественник пока отказался вернуться в Украину.

Британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО) назвал главную ошибку соотечественника в бою с украинцем. Ее подтвердили журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до противостояния.

Всемирная боксерская организация (WBO) уже назначила нашему боксеру нового соперника. В то же время в Саудовской Аравии сразу отказались от этого боя.

Также Усик сделал необычное заявление о гимне Украины. А в сети показали видео того, что происходило перед боем украинца с Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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