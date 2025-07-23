'Он просто слился': Чисора раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком

Британский ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) раскритиковал своего соотечественника Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) за поведение в поединке против Александра Усика (24-0, 15 КО). По его словам, 27-летний лондонец просто сдался после того, как во второй раз оказался на канвасе ринга.

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Об этом Чисора заявил в интервью Sun Sport. Бывший соперник Усика, которому он проиграл в 2020 году, подчеркнул, что Дюбуа обязан был идти до конца и проявлять характер в поединке, который на сегодняшний день был самым главным в его карьере, а не бездарно заканчивать его сдачей.

"Он просто слился. Это самый важный бой в карьере за звание абсолютного чемпиона мира со множествами ударами. Ты встаешь и снова дерешься. А он просто поднялся после нокаута и пошел в свой угол, как обычно. Его угол выбросил полотенце потому что видел, что Даниель хочет слиться. Я провел 49 боев, вы когда-нибудь видели, чтобы я сдавался? И Энтони Джошуа не сдавался. И Тайсон Фьюри. А Даниель не стал подниматься, потому что он просто не хотел продолжать бой", – сказал Чисора.

До этого Дерек назвал главную ошибку соотечественника в бою с украинцем. Ее подтвердили журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до противостояния.

В минувшую субботу Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

В СМИ появилась информация о том, что украинца могут лишить звания абсолютного чемпиона мира. А сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне. В свою очередь Дерек Чисора вызвался подраться с украинцем в нашей стране.

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