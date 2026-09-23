Редкий выход в свет: Кейт Миддлтон сияла на красной дорожке в «королевском» платье с прозрачными вставками и 103-летним ожерельем. Фото

Принцесса Кейт Миддлтон достала из королевской сокровищницы одно из самых редких украшений семьи для выхода на красную дорожку. Она появилась на премьере фильма "Диггер" в Лондоне (Великобритания) в роскошном фиолетовом платье Jenny Packham, дополнив его аметистовым ожерельем королевы-матери Елизаветы, которому исполнилось 103 года.

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Ретро-ожерелье, украшенное жемчугом, бриллиантами и аметистами, практически не появляется на публике, отмечают в Hola!. Принцесса Кейт вместе с принцем Уильямом позировала фотографам и общалась с съемочной группой фильма, в частности с их давним другом Томом Крузом.

В то же время наибольшее внимание западных медиа привлекло именно украшение на шее принцессы, которое занимает особое место в истории британской королевской семьи. Ожерелье было подарено матери королевы Елизаветы в 1923 году.

Королева Александра преподнесла его леди Элизабет Боуз-Лайон в качестве свадебного подарка перед ее браком с принцем Альбертом, герцогом Йоркским. После свадьбы он стал королем Георгом VI, а Элизабет – королевой-матерью.

Это 103-летнее украшение состоит из рядов жемчуга, украшенных бриллиантами и аметистами. В центре расположено крупное украшение с аметистом в форме сердца, обрамленное бриллиантами. Насыщенный фиолетовый оттенок камня идеально гармонировал с платьем принцессы Кейт.

Королева-мать Елизавета в свое время неоднократно носила это украшение, но впоследствии оно почти исчезло из поля зрения публики. Как отмечает источник, в последний раз ожерелье Кейт Миддлтон демонстрировала королева Камилла – тогда еще герцогиня Корнуолльская. В 2012 году она надела более укороченную версию украшения на королевскую премьеру фильма "007: Координаты "Скайфолл" в Лондоне.

Для премьеры фильма "Диггер" Кейт Миддлтон подобрала фиолетовое бархатное платье в тон ожерелью. Наряд от Jenny Packham имел длинный силуэт, глубокий V-образный вырез, мягко собранный лиф и юбку в пол. Особую легкость наряду придали прозрачные длинные рукава.

Выбор фиолетового цвета оказался символическим и с учетом истории монархии. На протяжении веков пурпурные оттенки ассоциировались с королевской властью, поскольку натуральный краситель для их получения был чрезвычайно редким и дорогим. Поэтому такой цвет традиционно могли позволить себе представители высшей знати и монарших семей.

Принцесса Уэльская дополнила платье длинными серьгами с жемчугом, а волосы собрала в полураспущенную прическу с волнистыми прядями.

Принц Уильям появился на премьере в черном бархатном двубортном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке.

Ранее OBOZ.UA писал, что новое появление 11-летней принцессы Шарлотты на публике вызвало фурор. Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон появилась на публике в платье, напоминающем один из самых известных модных приёмов покойной принцессы Дианы.

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