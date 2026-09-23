Без возвращения Крыма не будет нормальной жизни для украинцев, – Зеленский

Оккупированный Крым остается одним из ключевых факторов войны и нестабильности в Черном море. В настоящее время Украина продолжает работать над обеспечением безопасного судоходства и возобновлением экспорта продовольствия.

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Об этом, обращаясь к участникам шестого саммита международной Крымской платформы, заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что готовность России к реальной деэскалации должна начинаться, в частности, с обеспечения продовольственной и энергетической безопасности.

Последствия оккупации Крыма

Украинский лидер подчеркнул, что оккупация Крыма Россией стала одним из основных факторов войны и кризисов, возникших в результате боевых действий в Черном море.

"Если бы Россия не украла Крым, если бы Путин не превратил Крым в источник войны и огромную военную базу, зерно и удобрения, дизельное топливо и нефть сейчас свободно перевозились бы по Черному морю, так же как это было до начала путинской войны против нас", – убежден Зеленский.

По его словам, "не может быть полного возвращения к нормальной жизни без Крыма, без восстановления безопасности, защиты людей и жизней, освобождения пленных, удерживаемых Россией, и возвращения к базовым принципам международного права".

Россия должна предпринимать реальные шаги по деэскалации

Глава государства добавил, что Украина возобновляет работу по обеспечению продовольственного коридора в Черном море, как это уже делала в 2022 году. Речь идет также о беспрепятственном экспорте других товаров, необходимых для мировых рынков.

В то же время Киев готов содействовать безопасному судоходству и обеспечению продовольственной безопасности в регионе при условии, что страна-агрессор предпримет реальные шаги по деэскалации.

"Надо с чего-то начать, и Россия должна начать с уважения к другим. Элементарное уважение к миру начинается с простых вещей: продовольственной безопасности, энергетической безопасности и права людей жить без страха", – подытожил Зеленский.

Напомним, ранее президент отмечал, что Украина продолжает борьбу за освобождение Крыма и лишение России возможности использовать полуостров в качестве военного плацдарма. Он также подчеркивал важность восстановления справедливости в отношении Крыма и защиты прав крымскотатарского народа.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявлял о возможности переговоров с Россией по разблокированию зернового коридора в Черном море. По его словам, рассматривалось несколько вариантов для обеспечения безопасности судоходства в акватории.

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