В Нью-Йорке Зеленский прямо заявил Трампу, что привлечение Си Цзиньпина к мирным усилиям может оказать влияние на Путина.

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24 сентября в Вашингтоне состоятся переговоры Трампа и Си в рамках первого за одиннадцать лет государственного визита китайского лидера. Поэтому возникает вопрос: перейдем ли мы в плоскость реальной политики? Давайте проанализируем сценарии.

Первый: Китай соглашается помочь, но по-своему. Пекин не станет открыто давить на Москву, поскольку это означало бы признание американского лидерства. Однако он может незаметно поддержать энергетическое перемирие, которое Украина уже предложила и которое американцы должны передать россиянам. Также он может ограничить поставки компонентов двойного назначения и получить взамен уступки в сфере торговли и технологий. Для Украины это лучший из реалистичных вариантов.

Второй вариант – Китай в качестве посредника. Си может согласиться на роль участника мирного процесса, к которой Пекин давно стремится. Это даст дополнительный рычаг влияния на Кремль, но в то же время создаст риск того, что украинские интересы растворятся в балансе великих держав.

Третий: помощь оборачивается давлением на Киев. Если Трамп увидит в войне препятствие для крупной сделки с Китаем, более простым путем для него может стать давление не на Москву, а на Украину, посредством призывов к "замораживанию" или условности зимней помощи. В худшем случае Украина станет одним из предметов торга наряду с пошлинами и Тайванем.

Четвертое: ничего не изменится. Для Китая главное в этом визите – торговля, чипы, Тайвань и Иран. Поэтому лидеры могут договориться "продолжить работу", а Украина прозвучит лишь в общей фразе о международных вопросах.

Просьба Зеленского логична, ведь без Китая давление на Россию всегда будет неполным. Но сработает ли этот план, покажут не заявления после 24 сентября, а конкретные шаги, в частности реакция Москвы на энергетическое перемирие, готовность Трампа применить санкции по закону Линдси Грэма и поведение китайских компаний в торговле с Россией.

Будем наблюдать.