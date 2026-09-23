51 страна-член ООН призвала Россию прекратить агрессию и согласиться на немедленное прекращение огня – совместное заявление

Более 50 стран-членов ООН призвали Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и начать содержательные переговоры о мире. Об этом говорится в совместном заявлении государств-членов ООН.

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Документ обнародовали перед заседанием Совета Безопасности ООН верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина согласилась на прекращение огня: в ООН призвали РФ поступить так же

В совместном заявлении отмечается, что Киев согласился на полное, немедленное и безоговорочное прекращение огня еще в марте 2025 года.

"Еще в марте 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Призываем Россию наконец поступить так же", — говорится в документе.

51 страна также призвала Россию перейти к содержательным переговорам о завершении войны. В заявлении говорится о необходимости достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, а также, что Россия должна прекратить агрессию против Украины.

В ООН призвали Россию вернуть в Украину всех похищенных и незаконно заключенных

Отдельно подписанты подчеркнули необходимость немедленного возвращения в Украину всех украинских гражданских лиц, которых Россия произвольно задержала, принудительно переместила или депортировала. Речь идет, в частности, о похищенных украинских детях.

"Призываем Россию обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, принудительно перемещенных или депортированных украинских гражданских лиц, в частности детей", – говорится в заявлении

Страны призвали обеспечить свободу судоходства в Черном море

В документе также поднимается вопрос об украинском экспорте зерна. Авторы заявления отметили, что Россия пытается блокировать украинский экспорт, создавая риски для глобальной продовольственной безопасности.

"Россия пытается заблокировать украинский экспорт зерна, ставя под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Поддерживаем усилия по обеспечению свободы судоходства в Черном море", – говорится в заявлении.

Таким образом, подписанты связывают прекращение войны не только с прекращением боевых действий на территории Украины, но и с выполнением гуманитарных обязательств и обеспечением безопасности гражданского судоходства и продовольственных поставок.

Украина хочет мира

В конце заявления страны отдельно подчеркнули, что Украина стремится к миру, а ответственность за следующий шаг они возлагают на Россию.

"Украина хочет мира. Россия должна прекратить свою агрессию, согласиться на прекращение огня и конструктивно присоединиться к переговорам ради всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", – отметили авторы документа.

Совместное заявление было обнародовано накануне заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, где вопрос войны России против Украины остается одним из ключевых в повестке дня.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ООН также принимала документы с призывом к полному, немедленному и безусловному прекращению огня. В частности, такое совместное заявление было обнародовано перед заседанием Совета Безопасности ООН 24 августа – в День Независимости Украины.

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