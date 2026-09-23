Официально: фармзавод "Дарница" в Киеве подвергся российской атаке, есть разрушения

Россия в ходе массированного обстрела 23 сентября нанесла удар по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве. Местные жители рассказывают о разрушениях.

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Об этом сообщила представительница компании Екатерина Загорий. "Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем подробности, касающиеся характера повреждений или последствий. На данный момент можем подтвердить, что погибших среди сотрудников нет. Просьба – не постить ничего", – заявила она.

Речь идет о заводе "Дарница" на Рембазе. Очевидцы сообщали, что видели на месте атаки машины скорой помощи.

Фармацевтическая компания "Дарница" – один из крупнейших производителей лекарственных средств в Украине. Ее портфель включает более 200 наименований, среди которых Цитрамон, Анальгин, Ибупрофен, Корвалол и другие популярные препараты.

Россия уничтожает украинские лекарства

С лета 2026 года РФ нанесла уже серию ударов по фармацевтической инфраструктуре Украины. В частности, 28 июня 2026 года под удар попала и "Дарница" – были повреждены производственные мощности компании. Среди работников погибших и пострадавших не было, а завод продолжил работу. Характер и масштаб повреждений также не раскрывали по соображениям безопасности.

3 и 7 августа под ударами оказался гуманитарный склад ВОЗ в Днепре. Там хранились медицинские материалы для учреждений здравоохранения, в частности средства экстренной помощи для прифронтовых районов. Еще после первой атаки объект признали опасным и начали перемещать запасы. После повторного удара склад был разрушен, а оставшиеся запасы медицинских средств ВОЗ уничтожены.

Также атака 3 сентября серьезно повредила логистический комплекс "Биокон" в Бориспольском районе Киевской области. Это один из крупнейших специализированных фармацевтических складских комплексов Украины. На объекте хранились препараты разных производителей и дистрибьюторов. Были уничтожены сотни тонн медикаментов, в частности склад лекарственных средств сети "Аптека Доброго Дня". После атаки "Биокон" прекратил операции по приемке и отгрузке лекарств на пострадавшем комплексе.

В тот же день дважды атаковали склад Teva в Украине. Компания официально сообщила, что все ее сотрудники остались живы и не пострадали. Teva заявила, что оценивает масштабы повреждений и пытается минимизировать влияние атаки на поставки препаратов украинским пациентам.

В ночь на 8 сентября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по складскому комплексу "Оптима-Фарм" в Киеве. Этот объект уже был разрушен российской атакой в 2025 году и на момент нового удара не использовался для хранения продукции – склад был пустым.

12 и 13 сентября российские войска атаковали логистический комплекс Universal Logistic в Бориспольском районе Киевской области. Он является одним из двух крупнейших фармацевтических складских комплексов Украины. Его площадь составляет около 21 тыс. кв. м, а комплекс обслуживает крупных фармдистрибьюторов, которые затем поставляют лекарства в аптеки. Из-за ударов и постоянных воздушных тревог поставщики не могли нормально забрать товар из комплекса. По сообщениям с места событий, после первого удара на объекте продолжался пожар, а повторная атака осложнила работу спасателей.

В ночь на 14 сентября российские войска атаковали склад одного из крупнейших украинских фармдистрибьюторов "БаДМ" в Хаджибейском районе Одессы. После удара на территории возник пожар, здания склада получили значительные повреждения.

Часть запасов лекарств может храниться за рубежом

Из-за постоянных российских атак на фармацевтическую инфраструктуру Украина и Молдова обсудили создание логистических хабов для хранения и распределения лекарственных средств с последующей поставкой в Украину. Такой механизм должен позволить рассредоточить запасы препаратов и снизить риск их потери в результате российских атак на украинские склады.

Об этом шла речь во время встречи министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко с послом Молдовы Виктором Кириле. Проект предусматривает использование молдавской территории в качестве одной из возможных площадок для фармацевтической логистики.

В Минздраве отмечают, что это лишь возможность, которую стороны обсуждают, а не уже созданная система резервного хранения лекарств. Украина и Молдова также планируют закрепить приоритетные направления сотрудничества отдельной декларацией между министерствами здравоохранения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве признали, что в результате российских атак в столице сократилось количество некоторых импортных медикаментов и лекарств от хронических заболеваний. Это связали с нарушением отдельных логистических цепочек производителей и поставщиков лекарств, поскольку обстрелы повлияли на своевременность поставок отдельных препаратов в аптечную сеть.

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