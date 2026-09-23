'Путин хочет оккупировать Одессу, Харьков, Днепр и другие города': Зеленский на Генассамблее ООН – о потерях врага и угрозах диктатора РФ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Он говорил о потерях России на войне, амбициях диктатора Владимира Путина касательно захвата новых территорий и о том, какой может быть зима в этом году.

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По его словам, страна-агрессор Россия за 8 месяцев потеряла почти 249 тысяч военнослужащих – у Киева есть подтверждение каждой из этих потерь. Это число превышает численность населения 21 страны мира, отметил глава государства. Выступление транслировал Офис президента Украины.

За это время Россия захватила чуть более 1000 квадратных километров украинской территории, значительную часть которой Украина уже освободила.

Недавно российский диктатор Владимир Путин вновь пообещал представителям американского президента, что захватит Донецкую область, и заявил, что для этого ему понадобится еще несколько месяцев, сказал Зеленский

"Это, вероятно, уже 17-е или 18-е подобное обещание, которое он давал в течение последних пяти лет", – отметил он.

Но если РФ удастся захватить Донбасс, она на этом не остановится. Президент Украины заявил, что Путин хочет оккупировать Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города.

Говоря об ударах по РФ, он отметил, что Украина бьет по нефтяной промышленности России не ради нефти, бензина, дизеля или портов, а для того, чтобы ограничить способность врага финансировать войну.

По словам Зеленского, ни один российский чиновник никогда не мог представить, что "генерал зима", веками воевавший на стороне России, однажды перейдет на другую сторону. Речь идет о вере россиян в то, что суровый холодный климат якобы помогает армии РФ побеждать захватчиков.

"Мы заставим это произойти этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетическую систему и систему отопления... Эта зима может оказаться очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет иного выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России", – заверил президент.

Он высказался по поводу ударов РФ по Украине. Сейчас сложилась очень сложная ситуация с атаками баллистическими ракетами и реактивными дронами. С начала года Россия применила более 2100 ракет, из них более 950 – баллистические, а также запустила 63 тысячи дронов. Более 7700 из них были реактивными "Шахедами".

Украина ищет способы противостоять этим атакам оккупантов и уже успешно испытала четыре новых перехватчика дронов. Кроме того, Киев совместно с партнерами запустил противобаллистическую программу FREYJA. К ней уже присоединились 10 стран.

Зеленский предупредил о разработке оружия с использованием искусственного интеллекта. По его словам, уже в следующем году существует реальная вероятность того, что не только люди, но и ИИ начнет принимать решения на поле боя.

"Нам нужен мир до того, как мы достигнем этой точки", – заявил президент. По его словам, необходимо замедлить стремительное развитие технологий и оружия для убийства, пока оно не перешло на следующий этап.

Среди российских военнопленных есть граждане 47 стран. Это люди из Ганы, Непала, Таджикистана, Индии, Йемена, Кении, Зимбабве, Кубы, Беларуси, Судана и Южной Африки, которые пошли воевать на стороне агрессора. Украина недавно отправила в Южную Корею двух северокорейских военнопленных, рассказал президент.

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