Кум Каменских объяснил, что на самом деле стоит за бредом о "кисте": кто и зачем подговорил певицу сказать это в интервью

Кум певицы Насти Каменских, продюсер Геннадий Витер, прямо заявил, что не верит в объяснение, будто из-за перехода на украинский язык у нее якобы "вылезла киста" и пропал голос. По его мнению, за странным заявлением артистки может стоять ее муж Потап, который якобы пытается вернуть интерес русскоязычной аудитории и заработать на старом репертуаре.

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Об этом Витер рассказал в интервью ТСН. Продюсер подчеркнул, что Каменских, насколько ему известно, владеет пятью языками, поэтому считает абсурдным ее объяснение о проблемах со здоровьем из-за украинского языка.

"Настя знает не только один-два языка. Она знает, насколько я помню, пять языков и очень хорошо ими владеет. Я считаю, это какая-то фигня, которую ей "вбил", скорее всего, Потап, для того, чтобы снова подняться на какие-то там ступени", – заявил Витер.

Продюсер предположил, что подобная история могла понадобиться не самой Каменских, а Потапу. По его мнению, артист пытается вновь привлечь внимание русскоязычной аудитории за рубежом, ведь именно на нее может рассчитывать их старый репертуар.

"Я считаю, это точно не Настя. Это как раз творчество Потапа, это его забаганки. Он полагает, что таким образом сможет вновь привлечь аудиторию, находящуюся за рубежом. Ведь мы понимаем, что у них очень много русскоязычного материала, который они не хотят и не будут переводить, потому что песни тогда знал "весь совок". И, я думаю, таким образом они как раз хотят вернуть себе концерты. Потому что денег (а у них есть возможность закончиться) нет", – сказал Витер.

В то же время продюсер отметил, что скандальное заявление Каменских не произвело положительного эффекта даже на русскоязычную аудиторию. Он признался, что специально читал комментарии под интервью и увидел негативную реакцию.

"Я посмотрел комментарии русскоязычной аудитории, которая тоже восприняла это не очень хорошо", – рассказал продюсер.

Сам Витер не общается с Каменских уже более полутора лет. Поэтому после скандального интервью он ей не писал. В то же время продюсер заявил, что его беспокоит то, как певица в последнее время ведет себя на публике.

"Полтора года мы с Настей уже не общаемся. И что я могу ей сказать? То, что я считаю это глупостью, то, что они полностью вычеркнули себя из украинского сегмента. И это очень плохо", — сказал Витер.

Он вспомнил сольное шоу Каменских "Я – Украина", которое она представила в 2023 году во Дворце "Украина". По словам продюсера, тогда артистка двигалась совсем в другом направлении.

"После распада дуэта Настя, на самом деле, набирала обороты и выпускала очень-очень крутую программу во дворце "Украина". Я там присутствовал. На самом деле, это было очень крутое шоу. А Алексей где был? Он там сочинял какие-то песенки. Насколько я знаю, продолжал сотрудничать с российскими артистами. Ему было поф*г, ему главное было зарабатывать деньги. Для меня Настя всегда была выше этого", – рассказал он.

По мнению Витера, именно возвращение к совместной деятельности с Потапом могло изменить ситуацию. Он предположил, что Каменских могла снова сблизиться с мужем из-за личных чувств, денег или профессиональных обстоятельств.

Напомним, Настя Каменских давала скандальное интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой. Певица, которая после начала полномасштабной войны заявляла о переходе на украинский язык, объяснила, что снова начала использовать русский в личной и публичной жизни из-за появления кисты.

По словам артистки, во время периода, когда она говорила на украинском, у нее возникло образование, из-за которого она якобы потеряла голос и была вынуждена переносить концерты.

"У меня как раз тогда был тур, и, представляешь, у меня появилась киста, и я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что с этим делать. У меня был шок. Я переносила концерты", – рассказывала Каменских.

После этого она обратилась к психологу. В интервью Каменских утверждала, что специалист посоветовал ей вернуться к русскому языку, поскольку ее тело якобы "не воспринимает" украинский.

"Я пошла к психологу, и мой психолог говорит: "Возвращайся к русскому языку. Твое тело не воспринимает это". Здесь же вопрос не в том, кому принадлежит этот язык. Это же чистая психосоматика", – заявила певица.

Ранее OBOZ.UA писал, что Николас Карма подколол Каменских из-за ее "кисты", когда пообщался с французом Николя, который за 10 месяцев выучил украинский.

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