'Позор, что это продолжается': Белью высказался о бое Усика в Украине

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью назвал позором то, что в Украине спустя три с половиной года продолжается война. Британец выразил разочарование из-за того, что Александр Усик (24-0, 15 КО) не может провести бой в родной стране из-за агрессии РФ.

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Об этом Белью заявил в интервью порталу Esports Insider. Экс-соперник Усика, которому он проиграл в ноябре 2018 года, добавил, что в личном разговоре перед боем с Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) наш соотечественник подтвердил окончание карьеры в ближайшее время.

"Я сел с ним поговорить перед боем с Дюбуа и он просто мне сказал, что у него осталось два боя. Я бы мог представить, что он проводит защиту титула у себя дома, но, учитывая то, что происходит в этой стране... Позор, что это все еще продолжается. Да, этого никогда не произойдет. Я бы очень хотел, чтобы в его стране, для него и его семьи наступил мир, и это было бы невероятным событием", – сказал Белью.

До этого Тони назвал странным поведение Дюбуа во время боя с Усиком. Также британец напомнил о том, как украинец "разорвал на части" боксера из России.

В минувшую субботу Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

В СМИ появилась информация о том, что украинца могут лишить звания абсолютного чемпиона мира. А сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры.

Кроме того, был назван истинный гонорар Александра за бой с Даниелем. Сам наш соотечественник пока отказался вернуться в Украину.

Британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО) назвал главную ошибку соотечественника в бою с украинцем. Ее подтвердили журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до противостояния.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне. В свою очередь Дерек Чисора вызвался подраться с украинцем в нашей стране.

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