Усика лишат звания абсолютного чемпиона мира: СМИ назвали условие

Всемирная боксерская организация (WBO) назначит Александру Усику (24-0, 15 КО) обязательную защиту после его победы над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО). Наш соотечественник будет вынужден подраться с новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 КО) или отказаться от пояса.

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Об этом информирует talkSport, рассуждая о будущем украинского супертяжа. Отмечается, что WBO стоит первой в списке организаций, которая должна санкционировать следующий бой Усика. При этом накануне противостояния против Дюбуа WBO дала 38-летнему уроженцу Симферополя отсрочку на обязательную защиту, чтобы на кону боя с британцем стояло звание абсолютного чемпиона мира.

Сам Паркер, который сейчас является обладателем временного пояса, выражал желание подраться с украинцем. Новозеландец поднялся в ринг после того, как Усик побил Дюбуа.

Напомним, наш соотечественник нокаутировал британца в пятом раунде боя. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. В свою очередь ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) попросил Александра больше не драться с британцами.

Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А британский супертяж Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцию на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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