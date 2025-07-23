'Это было странно': Белью сказал, что его озадачило в реванше Усик – Дюбуа, и раскритиковал рефери

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью выразил мнение о том, что канадский рефери Майк Гриффин вел слишком быстрый отсчет нокдауна Даниелю Дюбуа (22-3, 21 КО) в поединке против Александра Усика (24-0, 15 КО). Британец при этом добавил, что это не является оправданием для его соотечественника.

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Об этом Белью заявил в интервью порталу Esports Insider. По словам бывшего соперника Усика, которому он проиграл в 2018 году, украинец просто подавил уверенность Дюбуа и тот в буквальном смысле отказался от продолжения борьбы и даже не попытался подняться с настила ринга.

"Усик наносил один мощный удар за другим. Это лишило Дюбуа уверенности. Я думаю, Гриффин – лучший рефери в мире. Но мне показалось, что отсчет был немного быстрым. Но я не буду врать – я не думаю, что Дюбуа бы поднялся. Он лежал на канвасе, глядя на рефери, ведущего отсчет, вместо того, чтобы попытаться встать. А когда он закончил отсчет, Дюбуа встал и просто пошел в свой угол с опущенной головой. Это было странно", – сказал Белью.

Напомним, 19 июля украинец нокаутировал британца в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

В СМИ появилась информация о том, что украинца могут лишить звания абсолютного чемпиона мира. А сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры.

Журналисты опубликовали данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до боя 19 июля. Также Тайсон Фьюри (34-2-1, 23 КО) встал на защиту своего соотечественника.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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