'То, что он показал в России...' Белью после победы Усика над Дюбуа с восторгом напомнил, как украинец 'разорвал на части' боксера из РФ

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью вновь выразил свое восхищение Александром Усиком (24-0, 15 КО) после его победы над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО). Британец, оценивая мастерство украинца, напомнил о том, как наш соотечественник уничтожил в Москве Мурата Гассиева (31-2-0-1, 24 КО) в 2018 году.

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Об этом Белью рассказал в интервью порталу Esports Insider. По словам бывшего соперника Усика, которому он проиграл в 2018 году, поединок против россиянина в исполнении украинца – это квинтэссенция бокса, проявление этого вида спорта просто в идеальном виде.

"Не думаю, что вы когда-нибудь увидите более чистую, откровенную демонстрацию бокса, чем то, что Усик показал против Мурата Гассиева в России. Это было чистое искусство бокса: бить и не пропускать удары. Мне пришлось изучить этот бой, прежде чем встретиться с Усиком, и я не смог найти в нем ни одного изъяна. И это против Мурата Гассиева, который был, пожалуй, самым разрушительным крузером в мире на тот момент. Самый опасный крузер в мире на тот момент, и Усик просто разорвал его на части", – сказал Белью.

Напомним, Усик победил Гассиева в июле-2018, разгромив его на карточках всех трех судей – 120:108, 119:109, 119:109, и впервые в карьере стал абсолютным чемпионом мира.

В минувшую субботу, 19 июля, украинец нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

В СМИ появилась информация о том, что украинца могут лишить звания абсолютного чемпиона мира. А сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры.

Журналисты опубликовали данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до боя 19 июля. Также Тайсон Фьюри (34-2-1, 23 КО) встал на защиту своего соотечественника.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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