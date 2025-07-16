'Победит по очкам': чемпион ОИ из РФ рассказал, чем закончится реванш Усик – Дюбуа

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко выразил уверенность в победе Александра Усика (23-0, 14 КО) над Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше. Россиянин при этом добавил, что не ждет досрочного окончания поединка, как это было в противостоянии соперников два года назад.

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Об этом Тищенко заявил в комментарии пропагандистскому порталу Чемпионат.com. Бывший спортсмен отметил, что у Дюбуа есть некоторые шансы нокаутировать нашего соотечественника, однако класс и мастерство Усика просто сведут на нет все усилия 27-летнего лондонца.

"Считаю, что в этом бою фаворитом является Усик. По классу и техническим параметрам он намного лучше оппонента. Но это супертяжелый вес. Нельзя исключать, что Дюбуа может донести свой сильный удар и закончить бой досрочно. Однако я все-таки думаю, что Александр победит по очкам", – сказал Тищенко.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.

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