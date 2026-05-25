В понедельник, 25 мая, министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Представитель страны-агрессора по поручению диктатора Владимира Путина "рекомендовал" Штатам обеспечить эвакуацию из Киева своего дипломатического персонала и других граждан.

Это касается и других государств, имеющих представительства в украинской столице. Лавров "довел до американской стороны" информацию о том, что РФ приступает к "системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений".

В МИД РФ цинично утверждают, что это якобы происходит в ответ на "продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории".

Этому предшествовало то, что пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова цинично анонсировала новые удары по Киеву. Чиновница отметила, что они "наносились и будут наноситься".

О чем еще говорили Лавров и Рубио

Глава МИД РФ напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях касательно войны в Украине. Он выразил сожаление в связи с тем, что "нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима" якобы подрывают эти договоренности, "открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов".

Руководители внешнеполитических ведомств США и РФ обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы.

Утверждается, что Лавров и Рубио подтвердили обоюдный настрой, несмотря на известные разногласия, активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга.

