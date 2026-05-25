Корректировал российские удары по Киеву 24 мая: СБУ задержала 18-летнего агента РФ. Фото и видео

Служба безопасности Украины по горячим следам задержала 18-летнего агента России, который корректировал одну из самых масштабных российских воздушных атак по Киеву в ночь на 24 мая. По данным следствия, после обстрела он проводил доразведку возле объекта Министерства обороны Украины и передавал врагу информацию для подготовки новых ударов.

Видео дня

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса Генпрокурора. Отмечается, что российскому агенту грозит пожизненное заключение.

"Пока Киев приходил в себя от очередной российской атаки дронами и ракетами, 18-летний уроженец Черкасской области работал на врага: фиксировал последствия ударов, передавал информацию о попадании и помогал корректировать дальнейшие атаки", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

Агента задержали на следующий день после атаки

Контрразведка СБУ задержала подозреваемого "по горячим следам" уже на следующий день после массированного российского обстрела столицы. В его телефоне нашли переписку с кураторами, геолокации, фото и видео последствий обстрелов.

По информации спецслужбы, фигурант прибыл к одному из объектов Минобороны, чтобы выяснить последствия удара и оценить внешнее состояние здания после "прилета".

Собранные данные он планировал оперативно передать российскому куратору для корректировки повторных атак по Киеву.

Россияне завербовали 18-летнего киевлянина через Telegram

Как установило следствие, агентом оказался 18-летний житель Киева.

По данным СБУ, он попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

После вербовки парень сначала выполнял тестовые задания – выезжал в пригород столицы и обозначал на Google Maps транспортные коридоры, по которым перемещается военная техника ВСУ.

После этого российские кураторы поручили ему фиксировать последствия воздушных атак по Киеву и отчитываться о результатах ударов.

В телефоне подозреваемого нашли переписку с кураторами

Во время задержания правоохранителиизъяли у фигуранта смартфон с подготовленными агентурными сообщениями. В них содержалось детальное описание последствий российского обстрела.

Из переписки также видно, какпредставители РФ в режиме реального времени координировали каждый его шаг: контролировали передвижения через геолокацию, требовали фото с разных ракурсов и уточняли результаты попаданий.

"Ну ты если что не разочаровывайся ... я тебе все равно заплачу независимо от того, было там что-то или нет", – писал куратор исполнителю.

Далее, после идентификации повреждения соседнего здания, также добавил: "Ну там тоже сними. Но сначала здание. Возможно, они перепутали".

"Для врага это "контент", "координаты" и "результат работы". Для украинцев – жизни людей, разрушенные дома и очередные доказательства соучастия в войне против собственного государства", – отметили в прокуратуре.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение

Следователи сообщили задержанному о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

новость дополняется...