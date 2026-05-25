Антимонопольный комитет Украины разрешил Paramount поглотить Warner Bros.: что это значит

Антимонопольный комитет Украины(АМКУ) разрешил компании американскому конгломерату Paramount приобрести киностудию Warner Bros. Ранее они достигли исторического соглашения о слиянии на $111 млрд, что может повлиять как на глобальный медиарынок, так и в частности на Украину.

Об этом сообщили в АМКУ. "Предоставлено разрешение компании Paramount Skydance Corporation на опосредованное приобретение через компанию "Prince Sub Inc." (г. Уилмингтон, штат Делавэр, Соединенные штаты Америки) контроля над компанией "Warner Bros. Discovery, Inc", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что для закрытия сделок такого масштаба компаниям необходимо получать согласование антимонопольных органов во всех юрисдикциях, где они ведут коммерческую деятельность и получают доходы.

Поскольку оба холдинга получают доходы от дистрибуции контента, продажи лицензий и работы собственных платформ на украинском рынке, одобрение АМКУ было обязательным процедурным шагом. В частности, Warner Bros. Discovery принадлежат телеканалы Eurosport, Discovery и CNN, транслируемые в Украине.

Что предшествовало

В феврале стало известно, что корпорация Paramount Skydance Corp. подписала соглашение о поглощении корпорации Warner Bros. Discovery Inc. за $110,9. Этот альянс может стать историческим, поскольку обе компании входят в пятерку крупнейших медиаконгломератов мира.

Paramount "перехватил" Warner Bros. у Netflix и получил шанс создать беспрецедентную мегакорпорацию и перекроить глобальный медиарынок. Вот главные аспекты этого исторического поглощения:

Paramount выкупила все активы Warner Bros. (включая кабельные сети), а также согласилась выплатить $2,8 млрд неустойки Netflix из-за отмены их предыдущего контракта.

из-за отмены их предыдущего контракта. Поскольку масштабы слияния угрожают монополизацией рынка, соглашение пока ожидает одобрения регуляторов США и ЕС. Ожидается, что окончательное закрытие процесса займет от 6 до 18 месяцев.

