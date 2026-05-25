"Зачем эта свадьба?" Актриса Валерия Ходос, которая годами скрывает личную жизнь, прокомментировала новый роман
Актриса Валерия Ходос ("Дом "Слово". Бесконечный роман", "Усталые", "Катерина", "Хороший парень") прокомментировала новые отношения, признавшись, что ее сердце сейчас занято. При этом артистка дала понять: о свадьбе пока не думает и не считает ее главным в отношениях.
В интервью OBOZ.UA Ходос, которая обычно категорически избегает разговоров о личной жизни, подтвердила, что рядом с ней есть возлюбленный. При этом актриса уточнила, что это уже не тот известный мужчина, о котором она упоминала несколько лет назад.
"Да, мое сердце занято", – коротко ответила артистка на вопрос о личной жизни. Когда же речь зашла о возможной свадьбе, Валерия отреагировала с юмором: "Ой, Боже, ну зачем обязательно свадьба? Мне кажется, это не самое главное в отношениях".
Актриса не торопится рассказывать подробности о своей второй половинке, однако призналась, что это не известный мужчина, о котором рассказывала несколько лет назад: "Нет, не он. Давайте без подробностей. Там просто была такая история... Это действительно был известный человек, но нет, сейчас рядом другой человек".
Актриса также призналась, что в реальной жизни является довольно закрытым человеком и не любит большого круга общения: "Пожалуй, это может странно звучать, потому что я эмпатичный человек, но при этом люблю быть наедине. Мне хорошо одной. Ну, одной с моей собакой Рольчиком. Я думаю, это еще из-за того, что в моей жизни очень много коммуникации – и съемки, и актерская школа, которой руковожу. И восстанавливаюсь именно в тишине. Я люблю долго гулять, молчать, читать без спешки и ощущения, что куда-то надо бежать. И рядом со мной сейчас именно те люди, которые не обижаются, если я надолго исчезаю".
Также Валерия тепло высказалась о своей близкой подруге и однокурснице – экс-звезде "Дизель шоу" Яне Глущенко. По словам Ходос, они дружат уже более 20 лет: "Мне кажется, так, как Янка понимает меня, мало кто может. Я очень в нее верю, а она всегда верит в меня". Ходос подтвердила, что знала о разводе подруги еще до того, как об этом стало известно публично. В то же время артистка не исключает, что Яна Глущенко еще может воссоединиться с мужем: "У всех бывает по-разному, и жизнь иногда непредсказуема. Но для меня самое главное – чтобы Яне было хорошо. Что бы она ни решила, я всегда буду на ее стороне", – подытожила Валерия Ходос.
