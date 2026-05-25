'Результаты больше, чем раньше': Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать фронт. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским силам удалось стабилизировать ситуацию на фронте. Украинская армия удерживает более сильные позиции благодаря работе военных, использованию дронов и технологических решений.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении 25 мая. Зеленский также сообщил о переговорах с международными партнерами по усилению противовоздушной обороны Украины. Он отдельно упомянул контакты с президентом Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии.

В обращении президент отметил: "На фронте наши позиции сильнее: благодаря смелости наших людей, благодаря дронам, различным нашим технологическим решениям и мидлстрайкам и нашим дальнобойным санкциям нам удалось стабилизировать фронт".

Более сильные позиции

Президент заявил, что ситуация на фронте остается сложной, однако украинские военные демонстрируют лучшие результаты, чем раньше. По его словам, активная оборона продолжается по всей линии боевого соприкосновения. И, как он сказал, определенным подтверждением этого является реакция российских "военкоров".

"Все не просто. Мы обороняемся активно, в этом году у нас есть результаты больше, чем раньше", – сказал Зеленский. Он также добавил, что Украина продолжает работать с партнерами над усилением защиты неба. Тема ПВО, по его словам, сейчас является приоритетной для дипломатической команды.

Отдельно президент затронул вопрос антибаллистических систем. Он отметил, что из-за войны Ирана возник глобальный дефицит таких средств, но Украина ищет возможности для получения необходимого вооружения. Это одна из тем, которая сейчас обсуждается чаще всего между Киевом и союзниками.

Вопрос антибаллистики

Зеленский сообщил, что долгое время не было прогресса в сотрудничестве с США по расширению производства антибаллистики. В то же время Украина пытается ускорить производство собственных систем в Европе. Президент поблагодарил партнеров, которые готовы присоединиться к этой работе.

По его словам, программа PURL продолжает работать, а европейские страны помогают Украине финансово. Но Киев, как подчеркнул Зеленский, ожидает также лидерства Соединенных Штатов в вопросах поддержки защиты украинского неба.

"Будем и в дальнейшем говорить с Америкой относительно их возможностей поддержать Украину, нашу защиту жизни здесь и нашу способность потом помогать с защитой жизни другим народам – тем, которые в этом действительно нуждаются. Программа PURL работает, мы за это благодарны. Европа помогает нам финансами. Но очень нужно и лидерство Соединенных Штатов.", – сказал президент в обращении.

Роль США

Зеленский в обращении также вспомнил о Дне памяти в США и поблагодарил американский народ за поддержку Украины. Он отметил, что без Соединенных Штатов после Второй мировой войны "европейской свободы просто не было бы".

"Сейчас без Америки тоже всем сложно. Украина благодарна Соединенным Штатам за поддержку для нашей защиты. Мы благодарны американскому опыту, который помог нам, и мы готовы распространить свой безопасностный и технологический опыт, проверенный этой войной, для сотрудничества с Америкой", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина готова делиться с Вашингтоном собственным безопасностным и технологическим опытом, который был получен во время полномасштабной войны.

Президент также сообщил, что Киев ожидает новых дипломатических контактов с представителями президента США. Кроме того, украинская сторона планирует активнее работать с американским обществом – от Конгресса до общественных лидеров.

"Эту войну надо заканчивать, и делать это достойно. Роль Америки, которой Россия боится, – это не просто слова – роль Америки действительно должна быть и может быть лидерской", – подчеркнул глава государства.

Приоритеты власти

Отдельно Зеленский рассказал о совещании с премьер-министром Юлией Свириденко и депутатами монобольшинства. По его словам, участники встречи обсудили ключевые задачи на ближайшие недели.

Президент поблагодарил представителей правительства, парламента, местной власти и общинам за работу во время войны. Это одна из тех частей обращения, где он говорил максимально лично и спокойно.

"Я благодарю всех в правительстве, я благодарю всех в парламенте, в областной и местной власти, в громадах, кто действительно работает ради украинцев и ради своего государства. Украина у нас одна", – заявил Зеленский.

В конце обращения президент также поблагодарил всех украинцев, которые, по его словам, "бьются ради украинских интересов, как ради себя самого".

