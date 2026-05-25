Костя "Седбой", командир взвода fpv написал в чате роты важные слова о российском обстреле, которые стоит распространить:

Далее текст на языке оригинала.

"Минулої ночі від російського обстрілу постраждав будинок моєї сім'ї, який мої батьки придбали в минулому році і знищений будинок сусідів. На щастя всі живі і ніхто майже не постраждав. Я не прошу якоїсь допомоги, якщо щось знадобиться, я обов'язково дам знати. Я просто хочу нагадати дуже очевидну річ, яка у вирі постійної воєнної рутини і моментах тотальної за**баності може забуватися.

Допоки росіянин має змогу дивитися в сторону нашої країни, доти наші сім'ї і кохані нам люди будуть у небезпеці, незалежно в якому куточку України вони знаходяться. А робота КОЖНОГО! з нас прямо направлена на те, щоб голова росіянина злітала, як тільки він дивиться і рухається у нашу сторону і сторону наших сімей. І КОЖЕН із нас зараз тримає в руках можливість захистити свої сім'ї. Замість грошей і допомоги, я прошу, щоб ви згадали, заради кого ви кожен день робите те, що робите".