Главу ОУН Мельника и его жену перезахоронили на НВМК: на церемонии присутствовал Зеленский. Фото и видео

В Киеве на территории Национального военного мемориального кладбища состоялось перезахоронение полковника Армии УНР, председателя Организации украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник. Церемонию провели со всеми воинскими почестями, а символическим элементом стало внесение к месту захоронения земли, привезенной с могилы Мельника в Люксембурге.

Перезахоронение ранее переносили из-за массированной российской атаки на Киев. Об этом сообщает Офис президента.

Участие в церемонии приняли руководство государства, представители духовенства, военные и общественные деятели.

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии подчеркнул, что возвращение Андрея Мельника в Украину стало символом единства общества вокруг борьбы за государство и чествования тех, кто посвятил жизнь украинской независимости.

На церемонии присутствовали третий президент Украины Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Свириденко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, руководитель ГУР Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига, представители правительства, парламента, духовенства и исторического сообщества.

Перезахоронение состоялось в соответствии с военным погребальным ритуалом с отдачей всех положенных почестей. Событие стало первым почетным перезахоронением борца за независимость Украины на территории НВМК.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в пятницу, 22 мая, в Киеве началось прощание с лидером Организации украинских националистов (ОУН) Андреем Мельником и его женой Софией Федак. На днях останки вернули в Украину из Люксембурга.

