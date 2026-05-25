Макрон позвонил Лукашенко

Три важные детали

1. То, про что пишут. На фоне активности РФ (учения РВСН) и резкой риторики Киева по беларускому вопросу, было предупреждение о недопустимости более глубокого втягивания в войну.

На этом многие останавливаются. И не понимают простого: если бы разговор шел только в виде "даже не думай", в Минске бы трубку не подняли. Да и Макрону звонить для этого смысла нет. Поэтому смотрим дальше.

2. Государства ЕС говорят о возможном переговорном треке с РФ. Но тут вопрос: кто первый позвонит. И тут передать посредством разговора с Лукашенко некие тезисы в Москву вполне реально. Да и, возможно, услышать некую информацию. Особенно, учитывая, что официальному Минску контакты с ЕС нужны.

3. Идёт переговорный трек США с Беларусью. Развивается польский. И тут в старой Европе есть активность группы Бабарико (читай германии). И есть амбиции Франции на усиление своих позиций. Поэтому третий резон - замер возможностей создания ещё одного трека.

Поэтому Макрон расторговывал возможности переговорного трека с ЕС (О чем кстати и написали в сообщении для прессы).

Это не нормализация - это оценка позиций и возможностей начать разговор. Причем оценка с жёстких позиций. Дальше будут смотреть.

И визит Тихановской в Киев, который был согласован так быстро после письма госдепа с просьбой подумать о транзите калия частично из той же оперы.

Есть сложная головоломка для соседей Беларуси: начать разговор с позиции сильного, но не перегнуть палку. Подтвердить, что этот раговор не означает перевернутой страницы с Лукашенко (но обозначить для того возможности политического дрейфа). И, наконец,расширяя поле маневра официального Минска, оценить насколько тот готов воспользоваться возможностями.