'Не в этом случае': путинист Лебедев назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше боксеров. Россиянин отметил, что в супертяжелом весе все может решить один удар, но британец не сможет его нанести.

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Об этом Лебедев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Ярый фанат кремлевского диктатора Владимира Путина также спрогнозировал, что реванш Усика и Дюбуа пройдет всю дистанцию в 12 раундов, а украинец заберет все пояса по очкам.

"На мой взгляд, фаворитом является Усик. Это было видно по многим вещам. Поведение Дюбуа на пресс-конференции я расценил как волнение. Для него это просто возможность заработать немного денег и не более того. В супертяжелом весе всякое бывает, всегда есть шанс на один удар, но не в этом случае. Я думаю, что стоит ждать победы Усика по очкам", – сказал Лебедев.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.

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