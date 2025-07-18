"Не в этом случае": путинист Лебедев назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше боксеров. Россиянин отметил, что в супертяжелом весе все может решить один удар, но британец не сможет его нанести.
Об этом Лебедев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Ярый фанат кремлевского диктатора Владимира Путина также спрогнозировал, что реванш Усика и Дюбуа пройдет всю дистанцию в 12 раундов, а украинец заберет все пояса по очкам.
"На мой взгляд, фаворитом является Усик. Это было видно по многим вещам. Поведение Дюбуа на пресс-конференции я расценил как волнение. Для него это просто возможность заработать немного денег и не более того. В супертяжелом весе всякое бывает, всегда есть шанс на один удар, но не в этом случае. Я думаю, что стоит ждать победы Усика по очкам", – сказал Лебедев.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой на ринге.
- Накануне боксеры встретились в Лондоне и провели дуэль взглядов. Во время нее британец отметился нервным поведением.
- Во время открытой тренировки Усик вышел с акцией в поддержку защитников Украины.
- На финальной пресс-конференции перед боем украинец отметился фразой, которая уже стала мемом.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.
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