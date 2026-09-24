Россия атаковала сразу 9 провайдеров в Украине: что теперь будет с интернетом и как изменятся цены

Россия пытается лишить украинцев связи и интернета и второй день подряд массово атакует дата-центры столичных провайдеров. Если удары продолжатся, перебоев с интернетом не избежать, а тарифы для населения вырастут.

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Об этом клиентов предупредили в самих компаниях. Кроме того, эксперты объяснили, что делать, чтобы оставаться на связи, даже когда РФ прилагает все усилия, чтобы отрезать столицу от глобальной сети.

Какие провайдеры пострадали

Об обстреле своей инфраструктуры сообщили, в частности, в компании "Домонет". Там клиентам обещают восстановить стабильный интернет к 21:00 24 сентября.

"В результате обстрелов выведены из строя несколько наших магистральных площадок, а также повреждено значительное количество магистрального кабеля", – заявили в "Домонете", а позже стало известно и о повреждении коммутационного оборудования в результате нового обстрела.

Также о частичном отсутствии сервисов после удара по Соломенскому району столицы сообщили и в Faust/Fast.net. Кроме того, временно без доступа к интернету остались клиенты Kievnet в центральной части города – один из дата-центров компании также попал под обстрел.

Всего в течение 23–24 сентября были повреждены дата-центры 9 провайдеров. Помимо уже упомянутых, были атакованы серверы компаний:

UTELS (интернет-провайдер);

(интернет-провайдер); "Паутина" (интернет-провайдер);

(интернет-провайдер); Etherlink ( интернет-провайдер);

интернет-провайдер); Crazy Network ( интернет-провайдер);

интернет-провайдер); Cityhost ( хостинг-провайдер);

хостинг-провайдер); MiroHost ( хостинг-провайдер).

Восстановление услуг задерживается и из-за непосредственных последствий ударов на местах – сотрудники компаний не могут приступить к ремонту, пока продолжаются спасательные работы.

Кроме того, в соцсетях распространяется информация о том, что РФ готовится продолжить удары по провайдерам, чтобы полностью оставить Киев без связи. Для этого враг уже провел разведку 40 столичных дата-центров.

Что делать населению

Представитель узла обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков советует иметь SIM-карты разных операторов, резервный домашний интернет, наличные деньги и распечатанные важные документы. В эфире канала "Киев24" он пояснил, что проблема может возникнуть не только из-за физического уничтожения серверов, но и при переключении трафика с одной точки присутствия на другую, из-за чего теряются каналы связи.

"Имейте при себе наличные, потому что полдня вы можете действительно оказаться без связи, сервис не будет работать или произойдет что-то еще. Распечатайте документы. Если вам критически важно быть на связи 24/7, обеспечьте себе как минимум две "семерки", – говорит Фроленков.

Цены на интернет вырастут

Также он призывает население не паниковать и быть готовыми к новым, существенно более высоким тарифам."Не паникуйте, когда будете платить за связь колоссальные деньги. Мы их сейчас вкладываем", – объясняет эксперт.

Существенный рост тарифов на интернет прогнозирует и владелец UTELS Александр Полюдов. Из-за необходимости обеспечения резервного питания и дублирования каналов провайдерам становится все сложнее удерживать тарифы на уровне 300–350 грн в месяц, заявил он dev.ua.

"Следует ожидать повышения стоимости услуг интернета. Провайдеры, обеспечивающие стабильность сетей, резервное питание и резерв каналов связи, не смогут и дальше предоставлять интернет за 300–350 грн. Будет существенное повышение цен", – предупредил Полюдов.

По его словам, операторы, которые будут продолжать демпинговать рынок, окажутся под угрозой исчезновения с рынка. Из-за этого переход к провайдеру с более устойчивой инфраструктурой может занять больше времени из-за очередей на подключение.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине активно готовятся к возможным длительным отключениям электроэнергии, чтобы даже при отсутствии электричества люди могли оставаться на связи. В частности, 92% базовых станций уже могут работать до 8 часов от аккумуляторов, а 67% – более трёх суток благодаря генераторам. В частности, более 2300 коммунальщиков прошли обучение, а в большинстве областей уже протестировали взаимодействие общин, ОГА и операторов на случай длительных отключений электроэнергии.

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