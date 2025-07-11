Где смотреть реванш Усик – Дюбуа: расписание трансляций боя за звание абсолютного чемпиона мира

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) намерен во второй раз в карьере завоевать все титулы королевского дивизиона. Эта возможность появится у нашего соотечественника 19 июля, когда он во второй ра выйдет в ринг против Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

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Поединок принимает легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Дюбуа. Время начала – 23:45 по киевскому времени.

Украинские любители бокса смогут увидеть трансляцию из столицы Великобритании благодаря видеоплатформе Megogo. Прямой эфир боя будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Кроме того, поединок можно посмотреть на сервисе DAZN, британских телеканалах TNT Sports и Sky Sports.

Напомним, что в первом противостоянии украинец победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде. Тот бой в августе 2023 года запомнился грязным приемом со стороны Дюбуа, который в пятой трехминутке нанес Усику удар ниже пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.

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