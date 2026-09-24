Участник группы "Свитязь" признался, какую "контрабанду" они ввозили в Украину и что за оригинальный тайник помог звездам обмануть пограничников

Заслуженный артист Украины Анатолий Говорадло вспомнил, что в советский период они с участниками группы "Свитязь" были своего рода "контрабандистами". Во время выступлений за рубежом музыканты скупали в магазинах много интересных вещей, а поскольку тогда действовали строгие ограничения на их ввоз на территорию Родины, придумывали целые "схемы", чтобы обмануть пограничников.

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По словам певца, они с коллегами прятали покупки в аппаратуре, благодаря чему обходили установленные лимиты. Об этом Говорадло рассказал в интервью Виталию Ткачуку.

"Мы поехали в Венгрию. Там можно было купить что-то интересное, чего у нас не было. Мы заходили в магазины, а там лежит куча вещей, которые мы никогда в жизни не видели. Я как раз познакомился со своей будущей женой и думал, что нужно ей что-то купить. Но тогда нельзя было перевозить это через границу. А мы же молодые, хочется хорошо выглядеть", – вспомнил артист.

Как рассказал Анатолий Говорадло, они с коллегами одевали на себя все вещи, которые только могли, а остальные покупки прятали в больших колонках. Участники группы "Свитязь" раскручивали аппаратуру и перевозили в ней одежду и обувь. Правда, такой оригинальный тайник артистов однажды едва не раскрыли пограничники.

"Мы тогда ехали на поезде. И вот нас на какой-то станции остановили пограничники. Они узнали Василия Зинкевича и говорят: "Мы любим ваше творчество и "Свитязь", можете устроить нам небольшой концерт?" А мы были в шоке, у нас все колонки забиты хламом. Как же давать концерт? Ты же не будешь раскручивать колонки и вынимать куртки. Но у нас были маленькие колонки, в которые ничего не влезало, поэтому мы использовали их", – рассказал певец.

К счастью, импровизированный концерт группы "Свитязь" прошел успешно, а пограничники решили не проверять их вещи. Как подчеркнул Говорадло, таким хитрым способом им удалось перевезти одежду через границу: "Мы немного и контрабандой занимались".

Таким нестандартным способом участники "Свитязя" пополняли свои гардеробы в те времена, когда с ними гастролировал Василий Зинкевич. Легендарный эстрадный певец присоединился к группе в 1975-ом, а уже через год коллектив стал одним из самых популярных в Украине. В 1980 году он занял должность художественного руководителя "Свитязя". Кстати, как отметил Говорадло, поскольку Зинкевич уже был звездой, он не участвовал во ввозе "контрабанды" в Украину.

Отметим, что Анатолий Говорадло присоединился к коллективу "Свитязь" в 1987 году в качестве гитариста. После распада коллектива в начале 1990-х музыкант вместе с коллегой Дмитрием Гершензоном основал одноименный дуэт. Одной из самых узнаваемых их работ стал трек "Ні, я не ту кохав", который впервые прозвучал в 1997 году. Новая волна популярности накрыла песню в 2003 году, когда дуэт исполнил ее вместе с группой "Тартак". После распада "Свитязя" в 2013 году Говорадло начал сольную карьеру, а впоследствии основал группу Svityaz Band.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что заслуженный артист Украины Анатолий Говорадло едва не заставил ведущего ругаться из-за размера своей пенсии.

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