Во сколько бокс Усик – Дюбуа: время начала боя-реванша

Легендарный украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) спустя восемь месяцев возвращается на профессиональный ринг. Наш соотечественник сойдется в бою-реванше с британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) в субботу, 19 июля. Соперники на легендарном стадионе "Уэмбли" разыграют звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

ГДЕ СМОТРЕТЬ РЕВАНШ УСИК – ДЮБУА

Видео дня

Украинские любители бокса смогут увидеть трансляцию из столицы Великобритании благодаря видеоплатформе Megogo. Прямой эфир боя будет доступен в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Кроме того, поединок можно посмотреть на сервисе DAZN, британских телеканалах TNT Sports и Sky Sports.

ВО СКОЛЬКО РЕВАНШ УСИК – ДЮБУА

Вечер бокса в Лондоне стартует в 19:30 по киевскому времени. Главному событию будут предшествовать несколько поединков андеркарта. Выходи Дюбуа и Усика на ринг ожидается не ранее 23:30. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Дюбуа.

ПРОГНОЗ НА РЕВАНШ УСИК – ДЮБУА

Сможет ли Динамит, как называют Дюбуа, взять реванш у непобедимого "украинского Кота"? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик – Дюбуа, предпочитают украинца – коэффициент на победу 1.33 против 3.72 на британца. Держи линию бокса и болей за нашего чемпиона вместе с GGBET!

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.

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