Спешила за украинской пенсией: на Волыни задержали топ-менеджера захваченного предприятия Луганской области. Фото

На Волыни Служба безопасности Украины задержала 67-летнюю бывшую главную бухгалтера предприятия из Брянки Луганской области, которая три года находилась в розыске. Женщина пыталась попасть в Украину через территорию Беларуси, чтобы оформить социальные выплаты.

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Об этом сообщили Служба безопасности и Офис генерального прокурора. Согласно материалам дела, она входила в организованную группу, которая после захвата предприятия продолжила его работу на оккупированной территории и наладила поставки продукции в Россию.

Речь идет о машиностроительном предприятии в Брянке, производившем горно-шахтное оборудование. В 2015 году женщина, по данным следствия, участвовала в его "перерегистрации" в оккупационных органах так называемой "ЛНР".

После этого завод продолжил работу на захваченной территории, а его продукцию регулярно поставляли в Россию. При этом в бюджет оккупационной группировки уплачивались "налоги" и "таможенные платежи".

С декабря 2016 года по январь 2020 года бухгалтер обеспечила уплату более 3,8 млн российских рублей, сообщили в Офисе генпрокурора. По данным СБУ, за период с сентября 2016 года по январь 2020 года она также перечислила в российский бюджет более 1,5 млн грн в гривневом эквиваленте.

Кроме того, женщину назначили директором одноименного предприятия, зарегистрированного на подконтрольной Украине территории. По версии следствия, эту компанию использовали для легализации продукции, которую впоследствии незаконно поставляли в Россию.

В состав организованной группы также входили владелец завода, бывший "депутат народного совета ЛНР", и двое руководителей предприятия, которые поочередно возглавляли захваченное производство.

Еще в 2023 году всем участникам заочно сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины — финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, организованной группой. По завершении расследования материалы дела были направлены в суд, а всех участников объявили в розыск.

В настоящее время задержанная находится под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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