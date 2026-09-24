У кого скрывается бывший генеральный прокурор Кравченко в Вене: стали известны подробности

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко поселился в Вене вместе с женой и официально зарегистрировал место жительства в Австрии. Супруги выехали из Украины по отдельности и добрались до Европы без авиаперелетов.

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Об этом общественная организация "Автомайдан" сообщила в Facebook, сославшись на информацию журналиста Михаила Ткача. В то же время президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что супруги поселились в доме бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В "Автомайдане" отметили, что Кравченко заранее подготовился к получению защиты и убежища. Подписав подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, он создал возможность в будущем называть любые претензии НАБУ и САП в свой адрес политической местью.

12 сентября жена Кравченко пешком пересекла границу с Молдовой, после чего через Румынию направилась дальше в Европу на автомобиле Mercedes.

Сам Кравченко ночью 14 сентября выехал через пункт пропуска "Шегини" на Mercedes с водителем-перевозчиком. В организации отметили, что супруги не пользовались авиарейсами, чтобы не привлекать внимания в европейских аэропортах.

Отдельно "Автомайдан" обратил внимание на адрес, по которому супруги зарегистрировали место жительства в Вене. В Центральном реестре Австрии он указан в историческом центре столицы, однако фактически по этому адресу расположен офис компании, предоставляющей услуги почтового ящика, домицилиации и регистрации юридических адресов.

По этому же адресу зарегистрировано более двух десятков компаний. Таким образом, Кравченко скрыл свое фактическое место жительства в Вене, вопреки требованиям законодательства.

Напомним, что 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке на фоне расследования НАБУ и САП по делу о "крыше" колл-центров. В начале месяца антикоррупционные органы провели обыски в Офисе генерального прокурора.

В ночь на 14 сентября Кравченко выехал из Украины, объяснив это служебной командировкой для встреч с международными партнерами. В тот же день он заявил, что вручил уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Сам Кривонос опроверг, что получал подозрение, и назвал дело сфальсифицированным. В НАБУ расценили ситуацию как продолжение атаки на антикоррупционные органы.

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