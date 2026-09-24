США, 41 день до промежуточных выборов в Конгресс. Демократы опережают республиканцев (партии в целом, без учета конкретных кандидатов) на 7–8% (43% избирателей поддерживают демократов, 35% – республиканцев). Это действительно очень много.

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И в то же время у Трампа рекордно снизилась поддержка, баланс между "одобряю/не одобряю действия президента": от -21,6% и вплоть до -27% по данным отдельных агрегаторов.

Деятельность Трампа по снижению цен – одной из главных причин недовольства американцев 1,5–2 года назад (напомню о скандале с ценами на яйца, доходившими до $6,2, и ограничениях на покупку в одни руки в начале президентского срока Трампа) – одобряют лишь 17%. Хотя цена тех же яиц рекордно упала – до $2,57 за дюжину. Но избиратели все равно недовольны.

Ядро электората тоже демонстрирует постепенное разочарование: теперь только 73% республиканцев поддерживают Трампа (а раньше было 82%).

В целом, как утверждает Reuters, Трамп доработался до нового антирекорда: на сегодняшний день уже 2 из 3 избирателей не одобряют его работу в целом (32% одобряют, 66% не одобряют).

И на фоне таких тенденций, как утверждает исследование The Washington Sun, всё большему числу политиков-республиканцев приходит в голову, что им выгоднее дистанцироваться от Трампа. Некоторые считают уместной даже открытую критику его действий.

Имя и лицо Трампа (а тем более совместные фото) убирают из предвыборной агитации. Его не включают в предвыборные ролики для ТВ и соцсетей – лишь 12 из 500 агитационных видеороликов первой половины сентября содержат эпизоды с Трампом. Республиканские кандидаты один за другим призывают прекратить войну с Ираном из-за роста цен на топливо (то есть, им не удалось "продать" версию "во всем виноваты удары ВСУ по российским НПЗ"). Причем это делают как в "колеблющихся", так и в "устойчиво красных" округах.

Что интересно, практически никто не пытается соблазнить избирателей "5000 Трампа" (его обещание "если республиканцы сохранят большинство в Конгрессе"). И это при том, что сейчас повсюду избирательная кампания – это соревнование в популизме. То есть эта идея признана токсичной. Как и Трамп, очевидно.

Реально ли за 41 день радикально изменить динамику поддержки? Очень в этом сомневаюсь. Так что нас ждут изменения в Конгрессе США и, соответственно, изменения в политике в отношении Украины и России.

Однако вряд ли можно сказать, что это будут однозначно положительные или отрицательные для нас изменения. Просто изменится подход. Хотя в целом нам все равно: наша дипломатия, если не готова работать с настроениями американского политикума, то и не будет готова.