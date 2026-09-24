Оформил на мать помощницы элитную недвижимость на 26 млн грн: предъявлено подозрение экс-главе Кассационного хозсуда

Бывшего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда подозревают в причастности к схеме легализации незаконных доходов. Он приобрел в собственность ряд элитных объектов недвижимости на сумму 26 млн грн, которые оформлялись на имя матери его подчиненной.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). В настоящее время всем троим объявлено подозрение.

Какую схему раскрыли

По данным следствия, в течение 2021–2022 годов судья фактически приобрел в собственность целый ряд элитных объектов недвижимости. По данным активистов, речь идет о Богдане Львове, который возглавлял Кассационный суд с 2017 по конец 2022 года.

Чтобы скрыть истинного владельца и источники происхождения средств, имущество систематически оформляли на мать его подчиненной помощницы, а именно речь идет о:

жилой дом с земельным участком;

с земельным участком; две квартиры-апартаменты ;

; четыре земельных участка.

Общую рыночную стоимость подставного имущества оценили ориентировочно в 26 млн грн.

Что грозит фигурантам

Действия фигурантов уже квалифицированы по материалам досудебного расследования. Всем причастным объявлены подозрения:

бывшему председателю Кассационного хозяйственного суда и матери его помощницы инкриминируют ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная в особо крупном размере).

инкриминируют ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная в особо крупном размере). бывшей помощнице судьи сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем).

В настоящее время продолжается досудебное расследование с целью установления всех обстоятельств правонарушения и решения вопроса об избрании подозреваемым мер пресечения.

Также OBOZ.UA сообщал о новых подозреваемых по делу о масштабной коррупции в Верховном Суде. Новые подозрения получили судьи Верховного Суда Жанна Еленина, Ирина Григорьева, Игорь Железный, а также Александр Прокопенко. По версии следствия, они, будучи судьями Большой палаты Верховного Суда, могли получить неправомерную выгоду за принятие решения в интересах Константина Жеваго — владельца группы "Финансы и кредит".

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