'На карту поставлено многое': Фьюри вернулся к тренировкам перед боем с Усиком

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) не станет уклонять от Александра Усика (21-0, 14 КО) и их бой 18 мая обязательно состоится. Функционер отметил, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, уже вернулся в тренажерный зал после рассечения и готов продолжить подготовку к главному поединку года.

Об этом Сулейман рассказал в интервью YouTube-каналу Boxing Social, пишет портал Boxing Scene. Глава WBC, который ранее предложил использовать на бое Усика и Фьюри видеоповторы, а также задействовать пять или шесть судей, отметил, что лично говорил с Тайсоном.

"Команда Фьюри снова в спортзале. Я разговаривал с Тайсоном пару дней назад. С ним все в порядке, он готов продолжать, и 18 мая это будет одно из лучших событий в истории бокса. На карту поставлено многое. Это бой, которого не было 25 лет, это бой, который пытались организовать в течение последних пяти лет. Сейчас из-за одного инцидента он отложен. Сейчас самый жаркий момент, все будет хорошо", – сказал Сулейман.

Изначально бой Александра и Тайсона планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Уроженец Манчестера извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию. Тренер Усика Сергей Лапин назвал боксера, который заменит Тайсона в случае невыхода на ринг.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, когда британец вернется к тренировкам.

Также определился один из желающих заменить Тайсона в поединке. В свою очередь бывший чемпион мира в полусреднем весе Стив Каннингем назвал неожиданную причину, почему Усик побьет Фьюри.

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