Усик – Фьюри: букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя, обновив одну из котировок

Британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) все еще остается небольшим фаворитом в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом перенос боя с 17 февраля на 18 мая из-за рассечения у Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, повлиял на одну из котировок.

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В частности, букмекеры неожиданно обновили прогноз на ничейный исход противостояния, посчитав, что теперь шансы на него уменьшились. Теперь поставить на то, что в первом бою Усик и Фьюри не смогут выявить победителя, можно с коэффициентом 17,00 (было – 15,00).

В то же время котировки на победу Тайсона остались на уровне 1,80. А показатели на успех Александра также не изменились и достигают уровня 2,00.

Грандиозный поединок был перенесен, так как Фьюри получил рассечение во время спарринга. Тайсон извинился за свою травму, а в сети показали видео момента с его травмой. В ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

В то же время украинец назвал виновного в переносе шоу. Цыганский король позже рассказал подробности того, как он получил эту травму.

Хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес тот самый удар Цыганскому королю, прокомментировал ситуацию. Организаторы шоу в Эр-Рияде объявили о новой дате боя Усик – Фьюри, поставив боксерам "драконовское условие".

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри с оскорблениями набросился на Александра Усика после переноса поединка. А знаменитый британец Дерек Чисора рассказал, чем закончится бой украинца и британца. В свою очередь легендарный Рой Джонс назвал Александра пострадавшим в ситуации со срывом боя 17 февраля.

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