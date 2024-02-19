'Пять или шесть': WBC выступил с революционным предложением по бою Усик – Фьюри

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман призвал увеличить количество судей на бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). По мнению функционера, это позволит значительно снизить возможность влияния ошибок в работе арбитром, которые ведут подсчет очков.

Об этом Сулейман заявил в интервью Sky Sports. Функционер предложил, чтобы на поединке 18 мая в саудовском Эр-Рияде судили сразу пять или шесть человек. При этом он добавил, что в боксе очень негативно относятся к различным нововведениями, однако его идея имеет смысл.

"Это моя рекомендация. Посмотрим. Бокс – это вид спорта, в котором очень трудно добиться перемен. Мы традиционалисты, мы не хотим перемен. Я продолжу вносить это предложение. Кому-то нравится идея, кому-то из людей, участвующих в процессе принятия решений. Посмотрим. Мы предлагали использовать пять судей или шесть судей. Чем больше судей будут вести подсчет очков, тем меньше вероятность принятия неправильного решения", – сказал Сулейман.

Ранее оны выступил с идеей использовать видеоповторы во время боя украинца и британца. Изначально бой Александра и Тайсона планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Уроженец Манчестера извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию. Тренер Усика Сергей Лапин назвал боксера, который заменит Тайсона в случае невыхода на ринг.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, когда британец вернется к тренировкам.

Также определился один из желающих заменить Тайсона в поединке. В свою очередь бывший чемпион мира в полусреднем весе Стив Каннингем назвал неожиданную причину, почему Усик побьет Фьюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!