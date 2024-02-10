Последний бой в карьере? Стало известно, что будет с Усиком после боя с Фьюри

Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) прокомментировал информацию о том, что поединок украинца против против чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) станет последним в карьере крымчанина. Александр Красюк категорически опроверг эту новость, заявив, что "впервые слышит про это".

Отвечая на вопрос журналиста, Красюк подтвердил, что после боя Усика и Фьюри 18 мая, запланирован бой реванш, независимо от исхода первой схватки.

"У нас реванш прописан. Не зависит от того, кто победит. Ли Усик, или Александр Усик, или Александр Усик, или Olexandr Usyk, или Юсик, неважно. Реванш прописан документально", – заявил Александр Красюк в эфире Youtube-канала SportArena.

Ответил промоутер и на вопрос, не сможет ли Тайсон убежать от реванша, как сделал это после боя с Кличко.

"Какие бы штрафные санкции ни были прописаны в контракте, это ни на что не влияет. Мы же не можем прийти с алюминиевыми трубами его отговорить за то, что он не хочет с нами проводить реванш. Это же негуманно. Мы работаем. Если боксер не хочет выходить в ринге, то нет никаких обстоятельств, которые его могут заставить это делать", – сказал Красюк.

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