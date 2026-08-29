Магучих впервые с 2023 года проиграла украинской сопернице

Ярослава Магучих впервые за три года оказалась ниже другой представительницы Украины на международном турнире по прыжкам в высоту. На этапе 14-м Бриллиантовой лиги в Цюрихе Ирине Геращенко удалось опередить олимпийскую чемпионку и рекордсменку мира, прервав длительную серию совместных стартов.

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На соревнованиях в Швейцарии Геращенко заняла второе место с результатом 2,00 м и повторила личный рекорд. Магучих преодолела 1,96 м и завершила выступление на четвертой позиции, оставшись без медали.

Предыдущий случай, когда Геращенко оказалась выше Магучих в итоговом протоколе, был зафиксирован 21 июля 2023 года на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Тогда Ирина завоевала "серебро", а Ярослава стала обладательницей "бронзы".

После турнира в Монако украинские легкоатлетки 16 раз выступали в одном секторе. Во всех этих стартах днепрянка неизменно занимала более высокое место, чем ее соотечественница.

Теперь обе украинки готовятся к финалу Бриллиантовой лиги, который пройдет 4–5 сентября в Брюсселе.

Как сообщал OBOZ.UA, австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс рассказала, что перед этапом Бриллиантовой лиги в Швейцарии пошла на рискованное изменение в подготовке. Этот шаг помог действующей чемпионке мира обойти Магучих и выиграть соревнования и показать лучший результат сезона на турнирах серии.

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