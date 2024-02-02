Пропустил апперкот: появилось видео момента, в котором Фьюри получил травму перед боем с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) получил рассечение над правым глазом во время спарринга перед боем с Александром Усиком (21-0, 14 КО). Именно это послужило причиной отмены поединка, который планировался на 17 февраля.

Видео дня

Известный инсайдер Майкл Бенсон на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, опубликовал видео тренировочного боя, во время которого Цыганский король и получил повреждения. В ролике видно, что рассечению предшествовал апперкот со стороны спарринг-партнера британца.

Сам Тайсон сначала извинился за срыв боя. "Я могу только извиниться перед всеми, кто пострадал, включая мою собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарта, партнеров и болельщиков, а также наших друзей в Королевстве Саудовская Аравия", – прокомментировал Фьюри. Он также показал фото травмы.

Позже британский чемпион уже обратился к фанатам с насмешками над украинцем: "Я могу сказать: у Усика были реально серьезные проблемы, ведь я нахожусь в фантастической форме".

В команде нашего соотечественника спокойно отреагировали на новость о травме соперника. Промоутер Александр Красюк уже назвал боксера, который, вероятно, выйдет в ринг против Усика 17 февраля.

Как сообщали OBOZ.UA, бывший чемпион мира полусреднего веса Шон Портер еще в начале года выражал уверенность в том, что поединок Усика и Фьюри не состоится в запланированные сроки.

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