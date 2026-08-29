Российский певец и фронтмен группы "Ногу свело!" Максим Покровский рассказал о ситуации в Буче Киевской области, которая оставила глубокий след в его памяти. Во время прогулки по украинскому городу музыканта узнала женщина и подошла пообщаться, однако ее маленький сын тут же воскликнул: "Мама, бежим!", как только узнал, что артист родом из страны-агрессора.

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На лице ребенка читался искренний страх, пока мать не объяснила ему, что Покровского не стоит бояться. Видео с этим моментом исполнитель опубликовал в своем Instagram.

Для солиста группы "Ногу свело!" стало настоящей неожиданностью столкнутся с такой реакцией ребенка, поэтому он растерянно произнес: "Ваш сын меня боится, потому что я россиянин...". После этого артист попытался наладить контакт с мальчиком.

Максим Покровский прямо спросил у маленького украинца: "Ты боишься русских?", а получив положительный ответ, продолжил: "Правильно делаешь. Но все будет хорошо. У тебя очень хорошая мама, у вас хорошая армия, замечательные воины. У вас замечательная страна. Многие люди в мире вас очень любят".

Ролик не оставил равнодушными пользователей сети. Под постом появилось много комментариев, в которых юзеры откровенно признались, что не смогли сдержать слез, увидев, насколько сильно война повлияла на украинских детей:

"И моя дочь за границей, когда слышала русский язык, боялась. Все адекватные люди боятся убийц".

"Боже, это ужас! Комок в горле. Во что они превратили нашу жизнь, жизнь наших детей?".

"Глядя на лицо этого мальчика, я не могу сдержать слез. Сколько мирных жителей в Буче было сожжено, замучено и убито российскими уродами только за то, что они украинцы... Сколько зла и горя они принесли за время оккупации? Но на этом террор, к сожалению, не закончился".

"Слезы на глазах, бедный ребенок. Макс, спасибо, что остался человеком".

"Бедные дети. Но это уже на всю жизнь – ненавидеть россиян! Макс, при всем уважении к вам, я не знаю, что должно произойти в жизни, чтобы украинцы снова начали доверять россиянам!".

Отметим, что Максим Покровский начал свой многонедельный визит в Украину в начале августа. В первую за 15 лет ночь в Киеве артист попал под вражеский обстрел, после чего записал видеообращение к украинцам, в котором заявил: "Рад поклониться этой чудесной земле и этому чудесному народу".

Впоследствии фронтмен группы "Ногу свело!" рассказал, что целью его приезда в Украину стали съемки документального фильма о войне. В ходе работы над проектом он побывал в Славянске и Изюме, где воочию увидел последствия российского террора. В двадцатых числах августа Покровский покинул нашу Родину, однако подчеркнул: ментально он остался на территории Украины и переживает вместе с украинцами всю эту боль.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что фронтмен группы "Ногу свело!" в День Независимости Украины обратился к оккупантам и предсказал, чем закончится война.

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