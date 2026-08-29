Пока мировые лидеры убаюкивают себя иллюзиями о "мирных переговорах", за кулисами классической дипломатии разворачивается масштабная и мрачная драма, которая грозит миру глобальным взрывом уже осенью 2026 года.

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Події останніх днів розгортаються з калейдоскопічною швидкістю:

у Німеччині викрили рої диверсійних дронів, директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неоголошений екстрений переліт до Москви, а в самому Кремлі Володимир путін особисто запустив окультно-сакральний процес, який видає його панічний страх. Диктатор упевнений, що його новий гібридний план є вершиною його підступної хитрості, яка змусить НАТО та ЄС капітулювати без фронтальних танкових армад.

Що насправді приховують ці події і до чого готується загнаний у кут очільник Кремля?

Путін провів останнє тестування нового бліцкригу

Останні сенсаційні дані розслідування німецьких телеканалів NDR, WDR та газети Süddeutsche Zeitung щодо безпекової кризи в аеропорту Лейпцига розкривають деталі, які шокували західні спецслужби.

Слідчі довели, що в спробі диверсії брав участь цілий рій безпілотників — щонайменше три апарати. Перший дрон із бойовою вибухівкою та детонатором знайшли безпосередньо поруч із українським стратегічним транспортним літаком "Антонов", на борту якого, за даними слідства, міг бути військовий вантаж для Збройних Сил України. Другий апарат ледь не протаранив вантажний борт цивільної логістичної компанії DHL, змусивши літак екстрено перервати посадку і піти на друге коло. Третій безпілотник із 50 грамами професійної вибухівки пролежав непоміченим на заход від аеропорту аж десять днів, поки його випадково не виявили 14 серпня.

Перед військово-політичним керівництвом Заходу постає головне контррозвідувальне питання: чому за наявності бойових детонаторів та вибухівки не відбулося підриву?

Західні уряди, перебуваючи у стані звичного заціпеніння, вустами міністра внутрішніх справ Німеччини заявили, що Росія "полегшує виникнення підозр, але ускладнює надання юридичних доказів". Проте тверезий військово-юридичний аналіз доводить: відсутність вибухів у Лейпцигу — це не помилка виконавців. Це було успішне "сухе тренування" (Dry Run) російського ГРУ, і жодні поточні європейські вибори чи політичні кампанії не були їхньою ціллю.

Кремль проводив комплексне бойове тестування уразливостей інфраструктури НАТО за допомогою тактики "ближнього периметра". Диверсійні групи могли запустити дрони з-за меж парканів великого цивільного летовища. Підльотний час від зовнішнього периметра до стоянки літаків становить лічені секунди на наднизькій висоті, що робить апарати абсолютно невидимими для класичних радарів військових систем ППО Альянсу та цивільних систем безпеки.

У результаті цього тестування путін отримав безцінні розвідувальні дані: перші два дрони викликали хаос, але другого апарату навіть не змогли знайти, а третій апарат спокійно пролежав у траві десять днів. Російські спецслужби на практиці переконалися, що європейська система безпеки є повільною, неповороткою та повністю сліпою до асиметричних ударів "зсередини".

Що змусило директора ЦРУ терміново прилетіти в Москву

Найголовніша небезпека полягає в тому, що Лейпциг був лише полігоном. Оскільки модель визнана Кремлем успішною, можна припустити, що аналогічні приховані диверсійні інфраструктури наразі розгорнуті або активно готуються навколо ключових військово-транспортних хабів НАТО. Вони не вибухають сьогодні, бо очікують на єдиний кодований сигнал. Це підготовка до ефекту "Перл-Гарбора 2026". Коли восени цього року путін зважиться на штучно спровоковану гуманітарно-екологічну кризу в Калінінградській області для перекриття Сувалкського коридору, з Москви надійде наказ для сплячих мереж. У цю саму секунду по всій Європі біля парканів авіабаз та портів можуть одночасно піднімуться сотні таких дронів. Їхньою метою буде миттєве знищення не тільки транспортної авіації, а й удар по найбільш вразливих об'єктах для військової інфраструктури та життєдіяльності населення і держав.

Ситуація настільки небезпечна, що саме ці критичні обставини та виявлені масштаби прихованої диверсійної мережі змусили директора ЦРУ Джона Реткліффа негайно прибути у Москву з неоголошеним візитом. Маршрут його військового літака C-17 Globemaster III з Риги (координаційного безпекового центру Балтії) до Москви повністю підтверджує, що місія керівника американської розвідки полягала в тому, щоб покласти залізобетонні докази цих гібридних планів безпосередньо на стіл російського керівництва і передати жорстке ультимативне попередження особисто в руки — як щодо європейських диверсійних мереж ГРУ, так і щодо військової координації Москви з Іраном.

Варто чітко усвідомити: цей можливий гібридний план, який, мабуть, путін вважає вершиною своєї підступної хитрості, має на меті не просто нанесення локальних інфраструктурних збитків чи проведення чергової тактичної диверсії. Спроба перекриття Сувалкського коридору — це не намагання відволікти увагу від його поточних катастрофічних наслідків у війні з Україною.

Це стратегічна супермета всієї його діяльності на посту правителя росії.

Головне завдання цього замислу — завдати Заходу остаточної психологічної та геополітичної поразки, повністю зруйнувати НАТО і ЄС зсередини, прямий таємний наказ, про що путін віддав своїм спецслужбам ще восени минулого року.

Кремль прагне зламати саму волю євроатлантичної спільноти до опору та наочно продемонструвати всьому світу абсолютну нікчемність західних безпекових гарантій. путін чітко розуміє, що Франція, США та Велика Британія володіють ядерною тріадою, тому його ядерний шантаж і оновлена доктрина "стратегічної двозначності" спрямовані на те, щоб залякати три ядерні столиці Заходу одночасно, змусивши їх вагатися під час гуманітарного шантажу в Сувалках.

Як новітня зброя України ламає плани путіна на перемогу

Проте ситуація почала змінюватися, роблячи його режим дедалі вразливішим з кожним днем. Війна перемістилася всередину Росії, прийшовши майже в кожну російську сім'ю і не тільки в європейській частині країни, а й поступово переміщується за Урал.

Що критично важливо, рішення Заходу передати Україні технології далекобійних крилатих ракет, а також фіналізація розробки потужних українських балістичних ракет загрожують остаточно підірвати довіру російського суспільства до свого правителя.

Кілька точних і потужних ударів високо технологічною далекобійною зброєю — включаючи інтеграцію передових американських систем, таких як ERAM — можуть остаточно поховати імідж непереможності Росії, який кремлівська пропаганда створювала десятиліттями. Путін знає, що його вікно можливостей може закритися назавжди, тому він помилково вважає поки при владі у Білому домі Трамп і зараз в Сполучених Штатах тривають вирішальні політичні баталії, саме тому він так відчайдушно поспішає реалізувати свій план, сподіваючись перетворити цю внутрішню вразливість на геополітичний тріумф.

Якщо Захід діятиме на випередження і завчасно вчинить жорсткі превентивні заходи, і не допустить реалізацію задуманого плану, у Путіна залишиться лише дві можливості: або втратити владу в результаті кремлівського палацового заколоту, або зважитись на глобальну катастрофу з надією вижити у своєму підземному бункері, де його запевнили у повній безпеці для сім'ї та найближчого оточення. До усіх інших людей на планеті у нього немає жодного діла.

Але тут криється головна, фундаментальна помилка диктатора, яку маємо чітко усвідомити ми самі.

Сьогодні українське суспільство тотально втомилося від війни психологічно — від безкінечних тривог, вибухів, а також від корупційних скандалів у тилу, які справедливо обурюють народ.

Люди гостро потребують справжнього, залізобетонного позитиву.

І цим надихаючим позитивом, що повертає терпіння та надію, є розуміння нашої неминучої перемоги і швидкого краху ворога.

Розрахунки очільника Кремля на Трампа чи на внутрішній параліч Заходу обернуться для нього нищівним розчаруванням.

Путін, як свого часу й Адольф Гітлер, фатально занурився в містицизм та панічно увірував у таємні потойбічні сили — це класичний, спільний симптом усіх загнаних у кут тиранів напередодні їхнього фіналу.

Українці справедливо усвідомлюють: фізичний або політичний кінець Путіна у будь-якій формі стане початком стабільного миру. Російська Федерація тримається виключно на параноїдальній персоналістській вертикалі; без цього штучного стрижня вона моментально розпадеться на десятки шматків, так само невідворотно й блискавично, як у 1991 році розпався Радянський Союз після знищення монополії КПРС.

Чи допоможуть Путіну святі мощі і при чому тут прокляття Тамерлана

Зрештою, це жахлива і глибоко незручна правда, яку багато хто на Заході просто відмовляється читати чи визнавати.

Це імперське відродження є визначальним змістом усього існування Путіна. Він керується месіанською одержимістю залишити своє ім'я в історії Росії на віки. Чому яскравим свідченням стали реальні події 20 серпня 2026 року, коли диктатор особисто прибув до Архангельського собору Московського Кремля, де під приводом пропагандистського "чудесного знайдення мощей" великого князя Дмитра Донського для нього розкрили гробницю князя XIV століття. Ця ексгумація середньовічного правителя викриває лідера, який судорожно шукає окультної підтримки.

В історії ХХ століття є похмура містична паралель, яку сьогодні гарячково намагаються скопіювати ідеологи Кремля. Йдеться про знамениту легенду про "прокляття Тамерлана".

У червні 1941 року радянські вчені розкрили усипальницю великого завойовника в Самарканді, попри застереження старців і пророцтво: "Хто порушить мій спокій, випустить на волю завойовника, страшнішого за мене".

Труну відкрили в ніч на 20 червня, а за два дні нацистська Німеччина напала на СРСР. Згодом, коли ситуація на фронті стала катастрофічною, заляканий Сталін нібито повірив у містику і наказав завантажити останки Тамерлана в літак, щоб облетіти з ними лінію фронту задля підняття бойового духу армії. Одразу тільки після повернення та перепоховання кісток Тамерлана, у листопаді 1942 року на фронті відбувся корінний перелом у Сталінградській битві.

Сучасне керівництво РФ та верхівка РПЦ повністю занурилися в цей кривавий окультний психоз. Не можна виключати, що вже найближчим часом вони спорядять великий літак, куди посадять патріарха Кирила з викопаними останками великого князя Дмитра Донського, щоб облетіти лінію фронту на окупованому Донбасі, сподіваючись, що дух перемоги на Куликовому полі містично допоможе знищити українців. Світогляд керівної еліти РФ та фанатиків РПЦ — це територія клінічного та містичного психозу, де заради порятунку вождя мобілізуються останні потойбічні міфи.

Спочатку викинули мощі Дмитра Донського, а скоро викинуть і Леніна

Кремлівське керівництво вже чітко визначило, що у разі відновлення путіним російської імперії його поховають саме в цьому головному царському некрополі - Архангельському соборі, перетворивши стародавній храм на мавзолей нового вождя, а РПЦ невідкладно канонізує путіна та оголосить святим для вічної пам'яті.

Для реалізації цього замислу диктатору залишилося лише відродити імперію. Усі приготування завершені, місце для Мавзолею путіна підготовлено і в цій параноїдальній логіці символічно, що спочатку викинули мощі Дмитра Донського з собору, а скоро викинуть і Леніна з його мавзолею.

Гробницю великого князя розкрили з чисто прагматичною метою: звільнити сакральний простір собору так, щоб поруч із майбутньою усипальницею путіна більше нікого не було захоронено, адже рівновеликих йому правителів в історії росії, за задумом ідеологів, не було й не буде. Заради цього самого ефекту "абсолютного вождя" Леніна просто викинуть із мавзолею на Красній площі, оскільки кремлівський режим таврує його як більшовицького зрадника, який зруйнував колишню Російську імперію, і йому не місце в історії поруч із путіним. Сам же історичний мавзолей Леніна буде остаточно знищено. Дуже скоро в росії залишиться тільки один головний об'єкт культу — Мавзолей Владіміра Путіна!

Це і є головна, всеохоплююча метафора життя та діяльності путіна, перед якою бліднуть раціональні політичні прогнози.

Він надзвичайно поспішає, поки при владі у Білому домі Трамп і зараз тривають вирішальні політичні баталії, оскільки вважає, що це вікно можливостей для історичного реваншу залишається відкритим. Проте саме тут на російського диктатора чекає глибоке і остаточне розчарування. Він вважає, що хитріший за всіх, але глибоко прораховується щодо непередбачуваної природи американської влади. Цілком можливо, що саме за президентства Трампа — керованого базовим інстинктом ніколи не дозволити Америці виглядати слабкою — хитрий план путіна та його злочинний режим будуть повністю і безповоротно зруйновані.

Безумовно, усе це — лише мої аналітичні припущення, проте вони ґрунтуються на жорстких реаліях життя та логіці поведінки диктатур.

Я буду щасливим, якщо цей прогноз ніколи не збудеться і назавжди залишиться виключно припущенням на папері. Ба більше, це моя дружня порада західним партнерам: зробити все можливе, щоб превентивна стійкість та рішучість євроатлантичного альянсу поховала не НАТО і ЄС, як задумав Путін, а самого диктатора та його агресивний імперський режим.

Адже історичний досвід доводить, що тоталітарні системи, засліплені імперським міфом, ніколи не здатні на внутрішнє каяття за умов збереження своєї диктатури.

Прозріння та усвідомлення масштабу трагедії приходить до такого суспільства лише через повну ментальну та фізичну руйнацію самих символів цієї тиранії — так само, як це відбулося у Берліні навесні 1945 року.

Росіяни усвідомлять, до якої катастрофи їх привів путін, тільки тоді, коли це прозріння прийде до них на залишках зруйнованого Кремля.