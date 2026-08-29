"Реальный шанс на победу": Хмара рассказал, какой видит стратегию Украины в войне

Если Украина будет вести войну исключительно по старой, унаследованной от СССР модели боевых действий и ограничиваться лишь зеркальным ответом на удары врага, победа в войне с Россией невозможна, считает новый министр обороны Евгений Хмара. Но у украинцев "есть реальный шанс победить", уверен он. Украине нужен собственный метод ведения войны.

Видео дня

Такой "принципиально иной" метод ведения боевых действий в значительной степени уже сформирован. Об этом Евгений Леонидович рассказал американскому изданию National Interest.

Маленькая советская армия

"Маленькая советская армия не может победить большую советскую армию", – цитирует издание объяснение нового министра обороны Украины, почему нельзя воевать с РФ исключительно по унаследованной от СССР модели боевых действий.

Какой именно должна быть новая модель, Евгений Хмара не раскрыл подробностей, отметив, что это "асимметричные удары" вглубь страны-агрессора. Более того, новый министр обороны и командующий ВСУ Михаил Драпатый уже "совместно готовят следующий этап переноса боевых действий на территорию агрессоров", отмечает издание.

Операция "Паутина"

В качестве примера National Interest приводит операцию "Паутина" – спецоперацию бойцов ЦСО "А" СБУ под руководством Евгения Леонидовича. Напомним: уникальная и масштабная операция СБУ была проведена в июне 2025 года – украинские FPV-дроны нанесли удары по пяти российским военным аэродромам в глубоком тылу РФ.

Задействованные в операции дроны стоили около $1 млн, отмечает издание. Однако они нанесли ущерб стратегической авиации России на сумму свыше $5 млрд.

По словам Евгения Хмары, та же логика лежит в основе всей нынешней дальнобойной кампании: удары наносятся не по отдельным объектам, а по "узловым точкам" целой системы страны-агрессора.

Кризис в России

Такими "узловыми точками" являются нефтеперерабатывающие заводы, транспортные узлы, экспортные логистические маршруты и т. д. Причем стоимость самого удара должна составлять лишь примерно 2% от экономического ущерба, который он наносит врагу.

Результат новой стратегии уже налицо. Так, из строя нефтеперерабатывающей отрасли России уже выведено около 43% мощностей, и даже собственная статистика РФ фиксирует двузначное падение производства топлива в этом году, а страна уже импортирует топливо и нормирует бензин для собственных потребителей.

Асимметричность таких украинских ответов на российские удары очевидна, подчеркивает Евгений Хмара. Если Москва терроризирует гражданское население Украины, то Киев наносит удары исключительно по тем объектам, которые финансируют войну.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинский лидер Владимир Зеленский поставил перед новым министром главную задачу – наладить работу всей системы обороны Украины — от производства и закупок до снабжения войск. Он также ожидает от Минобороны расширения применения дальнобойных ударов по России, усиления защиты украинского неба и увеличения возможностей для наступательных операций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!