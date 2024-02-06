'Странный': боксер, нанесший рассечение Фьюри, рассказал о грязных приемах Тайсона в фатальном спарринге

Хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО) впервые детально рассказал о том, как нанес рассечение Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО), что привело к срыве боя британца с Александром Усиком (21-0, 14 КО) 17 февраля. 33-летний боксер подчеркнул, что вероятной причиной инцидента стали грязные действия Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера.

Видео дня

Об этом этом Смакичи заявил в разговоре с британским таблоидом Daily Express. Хорват отметил, что в тот день неожиданно спарринговал с Фьюри не вечером, как это происходило ранее, а в обед. Кроме того, Тайсон использовался грязные приемы во время тренировочного боя.

"Это был странный день. На протяжении двух недель я спарринговал с ним, мы проводили тяжелые спарринги по вечерам, но в тот день это было около полудня. Во время спарринга было много борьбы, – а я также занимаюсь профессиональной борьбой, – поэтому у меня было несколько хороших моментов, когда я поставил его в неприятное положение. Если вы посмотрите на удар, это был чистый удар, но то, как он держал меня за голову... Он тянул мою голову вперед к себе. Так что, возможно, именно поэтому локоть тоже прошел в его лицо. Но в первую очередь это был удар. Это был ужасный несчастный случай", – сказал Смакичи.

Именно из-за этого момента грандиозный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе был перенесен на 18 мая. Тайсон извинился за свою травму, а в сети показали видео момента с его травмой. В ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

В то же время украинец назвал виновного в переносе шоу. Цыганский король позже рассказал подробности того, как он получил эту травму. Организаторы шоу в Эр-Рияде объявили о новой дате боя Усик – Фьюри, поставив боксерам "драконовское условие".

Позже британец с оскорблениями набросился на нашего соотечественника. А знаменитый британец Дерек Чисора рассказал, чем закончится бой боксеров. В свою очередь легендарный Рой Джонс назвал Александра пострадавшим в ситуации со срывом боя 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат.

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